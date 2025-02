El Pons Lleida tutea al Barça

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Pons Lleida mereció un mejor resultado ante el líder (3-4), un Barça que sigue sin perder ni un solo punto en la competición, pero que ayer en el Onze de Setembre estuvo contra las cuerdas y a donde no llegaron con la indiscutible calidad de sus jugadores, lo pudieron hacer gracias a una protestada actuación arbitral, muy permisiva con las acciones del equipo barcelonés y extremadamente rigurosa con los locales. El Pons Lleida dio la cara ante el mejor equipo de la Liga, como ya hizo la semana anterior en la pista del Liceo, pero se quedó sin el premio de sumar algún punto más en su casillero.

El equipo de Edu Amat salió muy enchufado al partido, motivado tal vez por el “Gonna Fly Now”, el tema principal de “Rocky”, que sonó en los segundos previos al pitido inicial. El partido no tuvo tregua desde el mismo comienzo. El Barça salió dispuesto a imponer su condición de líder que no ha cedido ni un solo punto en toda la Liga, pero delante tenía a un Pons Lleida que jugó sin complejos, de tú a tú y que, por juego y ocasiones, mereció llevarse al menos un empate. Pero ya dicen los entrenadores que lo que no se puede entrenar no depende de ellos y las decisiones arbitrales forman parte de ello. Los colegiados perdonaron algún penalti al Barça y se ahorraron alguna tarjeta azul. Demasiada ayuda para un equipazo que no las necesita. Bueno, ayer ya se vio que sí que las necesitaron.

Tras una primera ocasión de Ferran Font a los dos minutos de partido, llegó el primer gol del Llista, que hizo estallar a la afición, que llenaba las gradas del Onze de Setembre. Darío Giménez lanzó un disparo ante el que nada pudo hacer Carles Grau, para poner el 1-0 en el minuto 3. Nico tuvo el segundo en el minuto siguiente, pero no acertó en el remate.

El Barça reaccionó con rabia al gol leridano y se lanzó rápidamente a por el empate, que no tardó en llegar. Cada una de sus llegadas tenía mucho peligro y en una de ellas, en el minuto 6, Ferran Font anotó el 1-1 con un remate a la media vuelta. Tres minutos más tarde era Marc Grau quien situaba el 1-2.

El Pons Lleida no se vino abajo pese a verse por detrás en el marcador y siguió atacando con criterio. Darío Giménez tuvo una buena ocasión en el minuto 10 y también pudieron marcar Nuno Paiva en el 15 y Sebas Moncusí en el 16.

Pero quien volvió a marcar fue el Barça. En el minuto 21 los colegiados mostraron una tarjeta azul a Nico Ojeda y Ferran Font superó con su lanzamiento a Javi Sánchez para poner el 1-3 en el marcador. A falta de 18 segundos el Llista volvía a encontrar premio a su insistencia y un gran remate de Nuno Paiva situaba el 2-3.

Si en la primera parte el Pons Lleida jugó a un buen nivel, se superó en la segunda, en la que se mostró claramente superior al Barça. Tuvo llegada, tuvo ocasiones, pero no tuvo la fortuna de cara en los remates.

Nuno Paiva estrelló una bola en el poste que merecía el gol, nada más iniciarse el segundo periodo (27’), pero el acierto que se le negaba al Llista lo tuvo el Barça, que en el minuto 28 anotó el 2-4 con un remate de Pablo Álvarez. Con el partido a tope de tensión, un minuto más tarde, en el 29, los árbitros mostraron una tarjeta azul a Pablo Álvarez, pero Nico Ojeda no acertó en el lanzamiento.

En el 34, tras una buena ocasión de “Tombita” Torres, el Barça cometió la décima falta, pero tampoco acertó Nico. Los lanzamientos directos también ayudaron a condenar al Llista, ya que en el 36 fue Nuno Paiva quien erró un penalti. Y en la acción siguiente Sebas Moncusí anotó el 3-4, que daba esperanzas a los leridanos. Los últimos minutos fueon muy intensos, pero ya no hubo más goles y la victoria se la llevó, con muchos apuros, el líder Barça.

Edu Amat no estaba contento por la derrota, aunque era consciente del gran partido que jugó su equipo. “Refuerza la moral, pero no consuela. Hemos hecho una segunda parte espectacular, que ha sido nuestra totalmente. Ellos han hecho un gol de rebote, nos lo metemos nosotros en uno de los mejores momentos. Compites muy bien y tiene mucho mérito competir así con el Barça cuando juegas con dos reglamentos. A l final pienso que hay acciones en las que todo lo gris cae siempre del mismo lado y eso es sin duda algo contra lo que tenemos que jugar. Sabíamos que pasaría, pero no por eso es menos grave”.

Admitía su malestar con la actuación arbitral, que consideró parcial. “Yo no hablo de los arbitros. Al final se justifican en que acabamos con una azul cada uno, que creen que han aplicado el mismo criterio en ambos lados, pero estoy totalmente disconforme. No es opinable, hay un árbitro que se ha puesto dos veces la mano en el bolsillo y no ha sido capaz de sacar la tarjeta porque era en contra de ellos. Con 1-0 hay un penalti claro a Darío y no se han atrevido a pitarlo. El equipo está demostrando que se merece un respeto mucho más grande que el que han tenido estos dos señores hoy en el pabellón”.

Sí destacó el apoyo incondicional de la afición “salir y ver la grada como estaba, a los dos lados del pabellón, da gusto”.