El Hiopos Lleida pierde en Bilbao, aunque retiene los 18 puntos de diferencia de la primera vuelta

Publicado por D. TEJEDOR Verificado por Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida continúa acumulando frustraciones y ayer perdió en la pista del Bilbao (91-75), su segunda derrota consecutiva, y sigue la maldición como visitante, ya que no vence lejos del Barris Nord desde que lo consiguió en Lugo, el 27 de octubre. El equipo de Encuentra, que salvó los 18 puntos de diferencia de la primera vuelta, se mantiene fuera de la zona de descenso, pero solo por el ‘average’, pues está empatado con Andorra, Granada y Girona. Sin embargo, lo peor fueron las sensaciones, de no poder dar más, y la nula capacidad en el rebote, así como las 21 pérdidas de balón. Un lastre demasiado pesado para plantar cara en Miribilla.

La puesta en escena fue mala con ganas, con un parcial de salida de 8-0. La primera canasta en juego no llegó hasta el 10-4 de Villar, que tuvo que marcharse al banquillo con su segunda falta. Las rotaciones dieron algo de aire, Paulí y Bozic empataron y el croata, con 8 puntos seguidos, dio la vuelta al electrónico (16-17). El Hiopos Lleida siguió peleando, incluso Walden anotó un triple, pero encajó un nuevo parcial de 8-0 para finiquitar un primer cuarto (28-20) en el que perdió hasta 8 balones, con Van der Vuurst desesperante.

Después de que Bropleh estableciera el 30-31, siempre fue por detrás de su rival en el marcador

Regresó el equipo de Encuentra al partido, gracias a Oriola y Madsen, lo que obligó al leridano Jaume Ponsarnau, entrenador del Bilbao, a pedir su primer tiempo muerto (30-29). Bropleh, con dos tiros libres saliendo de la pausa, puso al Hiopos Lleida por delante por última vez. Dos triples consecutivos de Dragic y Pantzar provocaron que Gerard Encuentra detuviera el partido. Paulí anotó de tres y Bozic siguió castigando bajo el aro. Pero el Bilbao estaba más activo y con un triple de De Ridder y una canasta de Jones recuperó la máxima renta favorable para los locales de 8 puntos (46-38). Triple de Hasbrouck y tiempo de Ponsarnau a 18.1 segundos del descanso. Al técnico del Bilbao le funcionó la pizarra y Domínguez estableció el 48-41. Lo mejor, que el Hiopos Lleida perdía por 7 puntos con un balance de 4-12 en pérdidas.

En el tercer cuarto se vio que el equipo seguía negado. Nueva salida en falso y tercera falta de Villar. El Bilbao se fue por encima de la decena de puntos de diferencia y ‘secó’ al Hiopos Lleida, que era incapaz de anotar con facilidad. El 59-44 de Jones provocó el primer tiempo muerto de Encuentra en la segunda mitad, a 5:45 del final del tercer cuarto. El tiempo iba pasando y la mejoría no llegaba. Pierre Oriola tuvo que irse al vestuario después de que Pantzar le diera un codazo en la barbilla en una penetración. Los árbitros no lo quisieron ver en el ‘instant replay’ ni en el reguero de sangre que dejó el leridano. De esta forma, los vascos recuperaron los 15 puntos de margen, que poco después se convirtieron en 16, con un 2+1 de Frey (68-52). Fue entonces cuando llegó una tímida reacción de los leridanos, que terminó con una canasta de Paulí sobre la bocina (68-58). A pesar de las malas sensaciones, seguía la esperanza de poder ganar.

Un triple de Walden cerró un parcial de 0-9, pero una canasta de Jones y el acierto exterior de Domínguez pararon el arreón. Tiempo muerto de Encuentra y no había pasado ni un minuto. Jones hacía lo que quería bajo el aro y el estadounidense recuperó la máxima diferencia de 16 puntos para el Bilbao (79-63). Al técnico del Hiopos Lleida no le quedó más remedio que gastar su último tiempo muerto. Y restaban 6:51 para el final. Cuatro puntos seguidos, con un triple de Bropleh, le dieron el turno a Ponsarnau a 5:06. Comenzaba la pelea por el ‘average’ particular. Los leridanos solo eran capaces de anotar desde la línea de tiros libres. De hecho, en los últimos 5 minutos fue su única opción. Mientras, Pantzar, con un triple frontal, elevó la máxima diferencia hasta los 18 puntos (89-71) e igualó la diferencia de la primera vuelta. Hlinason, otro interior que hizo lo que quiso en la pintura, estableció el margen en 19 puntos (91-72). Hasbrouck y Bozic consiguieron reducirlo desde la línea de tiros libres. Pero Oriola, con una falta en ataque infantil a 1.4 segundos del final, dio al Bilbao la opción de ganarse el ‘average’. Por suerte Pantzar no acertó en su lanzamiento. Nueva derrota, malas sensaciones, jugadores cabizbajos camino del vestuario y frustración antes de la visita del Real Madrid, prevista para el domingo (12.30).