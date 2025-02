El ultimátum de Piqué al fútbol andorrano

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El serial del Estadio Nacional ha vivido un nuevo episodio con unas explosivas declaraciones del máximo accionista del FC Andorra, Gerard Piqué, tal como recoge el Diario de Andorra . El exfutbolista ha cargado duramente contra el Gobierno de Andorra e, indirectamente, contra la Federación Andorrana de Rugby, amenazando con retirar el club del país si no puede seguir jugando la próxima temporada al Estadio Nacional.

Según el actual convenio, los tricolor sólo pueden utilizar la instalación gubernamental hasta el 30 de junio. Pero Piqué ha dejado claro que no aceptará un traslado a otro estadio: "Lo que pedimos es sólo respeto, que se nos tenga en cuenta. No puede ser que ahora nos quieran enviar el año que viene a Encamp o donde esté", afirmó contundentemente.

Más de 4 millones de euros invertidos en juego

El propietario del club reveló que el FC Andorra ha invertido más de 4 millones de euros en la mejora del Estadio Nacional y negó rotundamente la posibilidad de jugar a Encamp la próxima temporada: "Respeto Encamp y me encanta Encamp, pero aquí hemos invertido más de cuatro millones, y no puede ser que ahora nos envíen a Encamp. No iremos".

Pagos al rugby y críticas en el estado del césped

Piqué también admitió abiertamente que el FC Andorra está pagando en la Federación Andorrana de Rugby para que juegue a Encamp, una información que había sido negada por todas las partes implicadas. "Nosotros pagamos al rugby para que vayan a Encamp, o sea, pagamos la fiesta a todo el mundo. Ya no lo haremos más. No podemos, como proyecto no se aguanta", aseguró.

Además, el empresario catalán criticó duramente el estado del césped del Estadio Nacional después del partido contra el Ourense, disputado sólo 25 horas después de un partido de rugby entre Andorra e Israel. "Las condiciones en que hemos jugado hoy son una vergüenza. El rugby ayer jugó y el viernes los equipos se entrenaron. La forma que tiene el rugby de jugar destroza el campo y nosotros jugamos con la pelota", lamentó.

Un ultimátum que sacude los cimientos del fútbol andorrano

Les palabras de Piqué suponen un auténtico terremoto en el panorama deportivo del Principado. La amenaza de retirar el FC Andorra, un club que ha crecido exponencialmente desde la llegada del exazulgrana, pone en escaque tanto en el Gobierno como en la Federación Andorrana de Rugby.

Habrá que ver como evoluciona esta crisis y si se consigue encontrar una solución que satisfaga todas las partes. Pero lo que queda claro es que Gerard Piqué no está dispuesto a ceder y exige "un poco de respeto" para su proyecto. Un ultimátum en toda regla que sacude los cimientos del fútbol andorrano.

La polémica del Estadio Nacional ha estallado con fuerza después de las duras declaraciones de Gerard Piqué. La amenaza de retirar el FC Andorra del país si no se garantiza la continuidad en el estadio gubernamental ha abierto una crisis sin precedentes en el deporte andorrano.

El futuro inmediato pasa por una negociación urgente entre todas las partes implicadas: Gobierno, FC Andorra y Federación Andorrana de Rugby. Habrá que buscar una solución que permita la coexistencia de los dos deportes principales del Principado, el fútbol y el rugby, sin perjudicar el crecimiento de cabeza de ellos.

Pero más allá del desenlace de esta crisis, el episodio vivido pone de manifiesto la necesidad de una planificación estratégica a largo plazo de las infraestructuras deportivas de Andorra. Con el auge del deporte profesional en el país, es imprescindible contar con instalaciones adecuadas y una gestión eficiente que evite conflictos como el actual.

Sin duda, las próximas semanas serán decisivas para el futuro del FC Andorra y, por extensión, para el fútbol andorrano. Gerard Piqué ha puesto sobre la mesa un debate incómodo pero necesario. Ahora es el momento que todos los actores implicados estén a la altura y trabajen para encontrar una solución satisfactoria. El futuro del deporte en el Principado de Andorra está en juego.