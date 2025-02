Todos a animar hoy al AEM

Hoy más que nunca la ciudad ha de volcarse con el AEM y acudir a animarlo en este partido histórico en el Camp d’Esports ante el FC Barcelona (19.00/Lleida TV). Y no tanto por la importancia relativa del partido, una semifinal de Copa Catalunya cuando al equipo aemista lo que le va en juego es la Liga y allí necesita más apoyo de público del que tiene, sino porque puede o debería servir para enganchar a más aficionados que acudieran a su campo del Recasens en su sueño de alcanzar un día la Liga F.

Para Lleida ha de ser un orgullo tener un equipo de fútbol femenino en la antesala de la máxima categoría. De hecho, es el club que está en la categoría más alta de todo el fútbol leridano. El partido ante el Barça en el Camp d’Esports ha despertado, como no podía ser menos, una gran expectación. El club aemista confía en que haya una asistencia de al menos 8.000 espectadores, ya que supera con creces las 5.000 entradas vendidas y también ha distribuido unas 3.000 invitaciones entre colegios y clubes de base, con la intención de que el partido suponga una gran fiesta del fútbol femenino. La venta de entradas –pueden adquirirse en la web www.aemlleida.com– comenzó el 27 de enero y en tan solo unas horas ya había superado las 1.000 localidades vendidas para esta semifinal a partido único.

El encuentro en este escenario ha de servir para enganchar más aficionados al conjunto aemista

El Barça, aunque podría reservar a alguna de sus estrellas por el cargado calendario, vendrá con gran parte de su artillería. Llega como reciente campeón de la Supercopa de España y después de que la temporada pasada lograse los cuatro títulos en juego, incluida la Champions. Será el primer partido femenino que se juegue en el Camp d’Esports en el siglo XXI, tras el último precedente en la final de la Copa de la Reina de 1998. Más alicientes, imposible.

Será el acto preliminar del centenario del club

El AEM aprovechará el partido como evento preliminar de la celebración de su Centenario (1925-2025). El acto principal tendrá lugar en abril en la Seu Vella y el club ha designado como embajadora del fútbol femenino en Lleida a Laia Rogel, presidenta de la asociación de empresarias AP! Lleida. La Secció Esportiva AEM fue fundada en 1925 con el primer nombre de Claver CF, adoptando posteriormente el de AEM, siendo una de las entidades que contribuyeron a la creación de la UE Lleida.

Rubén López: “Les he dicho a mis jugadoras que disfruten”

El técnico del AEM, Rubén López, dijo ayer que les había dicho a sus jugadoras “que se lo pasen bien y que disfruten del espectáculo. Deportivamente es un partido intrascendente porque para nosotras lo importante es la Liga, pero es un hito histórico y habrá un ambiente muy bonito”, remarcó.Para López, “el partido vendrá a ser como un entrenamiento de cara al partido del domingo en el campo del Atlético de Madrid B. Se permiten hasta once sustituciones lo que me viene perfecto porque tengo alguna jugadora tocada y no arriesgaremos”.Además de la baja de Laura Fernández, es duda María Lara, con molestias en el talón al pisar.