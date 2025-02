El Barça busca hoy las semifinales en Mestalla

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El mediapunta del Barcelona Dani Olmo, ausente desde el 18 de enero por una sobrecarga muscular, estará disponible para medirse hoy al Valencia (Mestalla, 21.30/La1), según informó el técnico Hansi Flick, quien confirmó que el centrocampista Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ no jugará el duelo de los cuartos de final de la Copa del Rey por precaución.

El preparador alemán precisó que Gavi, que lleva dos sesiones entrenándose al margen de sus compañeros por la conmoción cerebral que sufrió en el último partido contra el Alavés, debe cumplir el protocolo de la FIFA por este tipo de lesiones. “En el caso de Gavi hay un protocolo y no es una opción para mañana (hoy para el lector). Hoy (por ayer) ha entrenado al margen y es bueno que no juegue porque el golpe fue muy duro, también para el rival que tuvo una lesión”, explicó.

Flick se refirió al partido ante el Valencia CF y dijo que será “completamente distinto” al que disputaron hace 10 días en LaLiga EA Sports y que terminó con un 7-1 para los blaugranas, afirmando que espera que sea “lo mismo” que el que disputaron en Mestalla en la primera jornada liguera y que terminó con 1-2 para su equipo. También aseguró que habrá rotaciones pensando en el encuentro de LaLiga EA Sports del domingo frente al Sevilla. “Tenemos que pensar en la carga de trabajo, en el trabajo de los jugadores y también en las rotaciones. Y lo haremos”, afirmó.

Además volvió a expresar su satisfacción con la actitud de sus jugadores. “Entrenar a este equipo es realmente fantástico. Los jugadores son únicos. Esto es muy increíble. Nunca había vivido esto antes. Me encanta y aprecio mucho este tipo de cosas”, destacó.

Hansi Flick también dijo que tienen que cuidar a los árbitros y, en referencia al comunicado que el Real Madrid envió el pasado lunes a la RFEF quejándose de las actuaciones arbitrales y exigiendo una “reforma integral” del sistema arbitral en España, aseguró que él no lo haría así porque no es su manera de hacer las cosas.

“Lo han hecho así, y, bueno, no es nuestra manera de hacer las cosas. Yo, como mínimo, no lo haría. Los árbitros tienen un trabajo muy duro y también tenemos que cuidar de ellos, porque no es fácil la situación que tienen”, declaró.

El Real Madrid venció por 2-3 al CD Leganés en los cuartos de final de la Copa del Rey con un tanto en el añadido del canterano Gonzalo García, en un partido ante un Leganés que rozó la sorpresa como en 2018.