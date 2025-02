Marc Garcia: "Ganar supondría más de tres puntos"

El técnico del Lleida, Marc Garcia, ha destacado antes de visitar en el Sabadell este domingo (18.00) en la Nova Creu Alta que, a pesar de los cuatro empates consecutivos, "estamos bien anímicamente y hemos demostrar que seguiremos luchando pase lo que pase, si no habríamos levantado a un 0-2 contra uno de los principales favoritos del grupo. Somos un equipo fuerte".

Así, con un buen estado de ánimo el equipo leridano afronta un duelo contra un Sabadell que tampoco pasa su mejor momento y supera los azules por sólo un punto. "Ganar supondría más de tres puntos, porque estos partidos también te dan un plus a nivel anímico y además nos permitiría al menos igualar el average, que no lo hemos perdido contra nadie todavía y es un detalle que a final de temporada puede marcar la diferencia", añadió el técnico, que definió al rival como un equipo "con grandes individualidades y una plantilla para ascender, que tiene la necesidad de ganar y que semana a semana cambiará mucho con el nuevo entrenador".

Sin embargo, remarcó que "tenemos que intentar aprovechar su necesidad de ganar y que su racha en casa no es la mejor (encadena cinco partidos sin ganar como local) para llevarnos los tres puntos", después de que el conjunto vallesano ganas el duelo de la primera vuelta en el Camp d'Esports por 0-1.

Además, el técnico coincidió en el análisis con el director deportivo Raúl Fuster y consideró que, con los nuevos fichajes, "la plantilla está más equilibrada" i también declaró que "se dramatiza en exceso una situación que no es ni mucho menos dramática". "Entiendo la crítica y que seguramente la gente no ha recibido lo que se merece en los partidos de casa pero estamos a un punto del play off y yo siempre he hablado sobre que tenemos que normalizar las situaciones y entiendo que será mucho más fácil sacar los objetivos adelante si todos remamos hacia la misma dirección y tenemos el apoyo de la afición", concluyó.