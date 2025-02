“Podemos ser capaces de ganar al Real Madrid”

Publicado por Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra confía en que su equipo vuelva a mostrar mañana su mejor cara ante la visita del Real Madrid al Barris Nord y olvidar así el duro revés del pasado domingo en Bilbao, donde lo único positivo fue retener el average particular con los de Jaume Ponsarnau. Reconoció que afrontan el duelo “sin la presión de otros partidos”, dado la entidad del rival, actual líder de la ACB, pero no por ello descarta dar la sorpresa, como ya han hecho otros equipos esta temporada.

Asume que “jugamos contra uno de los mejores equipos de Europa y tienes que hacer un partido muy bueno para poder ganar. El Madrid ha perdido en pistas como las del Bilbao o Coruña, y nosotros tenemos que ir con esa ambición”, apuntó el técnico, que recalcó: “Nuestra obligación es hacer un buen partido, ser competitivos y, ¿por qué no?, si otros equipos lo han hecho, nosotros también podemos ser capaces de conseguirlo”. No obstante, dejó claro que para tener alguna opción, “tenemos que estar muy bien en cuanto a energía, lucha, ambición y ganas”, indicó.

Encuentra negó que su equipo tuviera “un punto de dejadez” ante el Bilbao, “sino que no nos salió un buen partido, nos frustramos”, apuntó. En alusión al mensaje de Nucli Burdeos tras el partido pidiendo a los jugadores la misma implicación que tiene la afición, comentó que “está claro que nos piden más y tenemos que ser responsables. Durante el partido tuve muy malas sensaciones, pero al revisar el partido ves otras cosas. Muchos errores que habíamos sido capaces de corregir, en el último partido los volvimos a cometer. Salimos mal, nos hicieron un 8-0 de inicio y el rival jugó con más energía que nosotros, que es algo que no queremos que pase, o como mínimo aportar la misma. Cometimos 22 pérdidas, que es una animalada, y concedimos 19 rebotes ofensivos. Eso refleja que el rival estuvo mucho más metido que nosotros, que entiendo que va por aquí la crítica del Nucli Bordeus, pero es una cosa que nosotros habíamos corregido y que el otro día nos pasó y que no queremos que nos vuelva a suceder”.

El técnico leridano también incidió en que el Madrid, al igual que Barça o Baskonia, son equipos “obligados a ganar y construidos para ganar. Lo que cobra un solo jugador es más que el presupuesto de toda nuestra plantilla, con eso está todo dicho. La diferencia es muy grande”, señaló, al tiempo que reconoció que el cuadro que dirige Chus Mateo vendrá a Lleida “con ganas de ganarnos y romper la mala dinámica que lleva”, dijo en relación a las dos derrotas consecutivas que ha encajado en la Euroliga en su periplo por Turquía.

Exigente prueba del Robles Lleida con la baja de Carla Fernández

El Robles Lleida afronta esta tarde (19.00) en el Barris Nord un exigente test ante el segundo clasificado de la Liga Femenina 2, el Baloncesto Sevilla, que cuenta con cinco victorias más que las leridanas. El equipo que dirige Rubén Petrus intentará reencontrarse con la victoria después de dos derrotas seguidas. “Nos gustaría estar con unas cuentas victorias más, creo que hemos hecho méritos para conseguirlas, pero la realidad es la que es y el objetivo sigue siendo salvarnos cuanto antes”, señaló el técnico leridano, que para el partido de hoy tendrá la importante baja de Carla Fernández por un esguince de tobillo. Petrus también reconoció que “no estamos con nuestras mejores sensaciones, ya que venimos de dos partidos donde el acierto a canasta ha sido muy bajo, fallando cosas sencillas, lo que denota que la confianza de las jugadores está un poco baja”.