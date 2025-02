“El equipo nunca se rinde”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra, pese a la derrota, destacó al final del partido que “hemos demostrado ser un equipo que nunca se rinde”, y añadió: “tenemos ADN competitivo, pero en los momentos clave de partido ellos tienen jugadores que son capaces de decidir y cuando están a este nivel no nos da”. Lamentó el mal inicio de encuentro, a su juicio debido “al desacierto que teníamos y al acierto de ellos”, pero reconoció que “cuando hemos podido mover la pelota y defender mejor hemos tenido más oportunidades y hemos llegado a la media parte con la sensación de que estábamos muy vivos. Pero al final la calidad individual de los jugadores del Madrid ha sido definitiva”.

Sobre el ambiente indicó que “ha sido espectacular, como siempre. Faltaba media hora para empezar y ya se escuchaba a gente en los alrededores. El mosaico ha sido increíble, una afición de las top de la ACB y sabe mal no llegar con opciones a los momentos finales”. Preguntado sobre la actuación arbitral, Encuentra no quiso mojarse demasiado, aunque dijo que “en caliente es difícil opinar, pero lo que sí veo es que han ido muchas veces al Instant Replay a corregir acciones en las que se habían equivocado, y eso no habla de que haya sido un arbitraje muy acertado de primeras. La sensación es que en decisiones dudosas no nos han favorecido”. De cara al futuro comentó que “no queda otra que seguir trabajando con buena mentalidad, que no decaigan los ánimos y estando unidos así las victorias acabarán llegando”.

Chus Mateo, por su parte, alabó al Lleida, del que dijo “ha jugado muy bien y han sabido volver al partido varias veces. Hemos tenido la calma para saber resolver”.

Incidentes en la grada durante el descanso

Durante el descanso del partido se produjeron unos incidentes entre aficionados de uno y otro bando. Al parecer, el detonante fue que un seguidor local se acercó a la zona donde estaba ubicada la hinchada del Madrid e intentó quitarles una de las banderas que tenían, lo que desató un pequeño altercado que no pasó a mayores por la rápida intervención de los agentes de seguridad privada y de los Mossos d’Esquadra, los cuales escoltaron al final del partido al medio centenar de seguidores blancos en su salida del pabellón hasta el autocar.

El Andorra gana y adelanta al Hiopos

Pese a la derrota, el Hiopos Lleida se mantiene una jornada más fuera de las posiciones de descenso gracias a su mejor average, aunque ve cómo el Morabanc Andorra le adelanta gracias a su importante victoria en la pista del Gran Canaria (94-106). Por fortuna, el Granada y el Girona cayeron derrotados y se mantienen con las mismas seis victorias que los leridanos. Por su parte, el Barça llegará con buenas sensaciones a la Copa después de ganar en la pista del Valencia.

