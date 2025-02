Duelo crucial del Alpicat para la permanencia

Publicado por Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleidanet Alpicat afronta esta noche (20.30) en su pista un partido crucial para la permanencia, ya que se mide al equipo que tiene justo por debajo, el Voltregà, al que aventaja en tres puntos. Ambos ocupan las dos posiciones de promoción de descenso, por lo que el duelo de hoy toma mayor relevancia, sobre todo si los leridanos son capaces de llevarse la victoria, ya que alejarían a los barceloneses a seis puntos y, en caso de hacerlo por más de un gol –en la primera vuelta perdieron por 4-3–, se harían también con el average particular.

Sito Expósito es consciente de ello y apela al Antonio Roure, donde los rojillos han ganado los últimos cuatro partidos. “La salvación pasa por los partidos de casa y si hoy podemos contar con un pabellón lleno, a pesar de ser un partido entre semana, sería importante para continuar con la buena línea que llevamos como local. Nos tenemos que coger a esto y a la ambición que tiene el equipo”, señaló el técnico del Alpicat, que destacó que “el objetivo es ganar y, si podemos, recuperar el average. Venimos de un fin de semana de descanso que nos ha servido para desconectar y descansar para afrontar una semana larga e importante”, apuntó en relación al duelo que jugarán el sábado en Alcoi.

En cuanto a las claves del partido, Sito apuntó que “pasa por un tema emocional. Los últimos partidos en casa han sido muy tensos y al equipo le cuesta encontrar ese punto de equilibrio, de no transformar la agresividad en precipitación”.

El Pons Lleida, a recuperar la quinta plaza en Igualada

Después de la gran victoria del sábado en la pista de La Vendéenne francés (3-8), que prácticamente le sitúa con un pie y medio en la Final Four de la Europe Cup, el Pons Lleida afronta también hoy (21.00) un partido decisivo para seguir en la parte alta de la clasificación. Visita la pista de un Igualada al que solo aventaja por un punto, por lo que la victoria se hace imprescindible si no quiere verse superado por los de la Anoia, aunque el triunfo le permitiría superar al Noia y recuperar la quinta posición. Después de dejar atrás un arranque de segunda vuelta exigente, con Liceo y Barça de por medio, Edu Amat destaca que “el equipo lo ha superado dando una buena imagen, con la sensación de que hemos competido con los grandes y eso nos hace ser más optimistas para cuando nos enfrentemos a los rivales de nuestra Liga”. En cuanto al partido de hoy, no cree que el cansancio del duelo europeo afecte porque “los dos viajamos y estamos en las mismas condiciones”, y avisa de que “será un partido muy ajustado contra un equipo en ascenso, muy rocoso y sólido en defensa”, señaló.