Sin acierto en Igualada

La falta de acierto ante el gol y una mala puesta en escena condenó ayer al Pons Lleida en Igualada, donde sufrió una derrota (3-0), que le hace perder una nueva posición en la clasificación de la OK Liga. Después de haber dejado encarrilada el pasado fin de semana su clasificación para la Final Four de la WSE Cup, con su victoria por 3-8 en la pista de La Vendéenne, el equipo leridano volvió ayer a su mala dinámica en la competición doméstica, en la que ha perdido cuatro de los cinco últimos partidos –si bien dos han sido ante Barça y Liceo– y, por segunda vez en los tres últimos encuentros, un equipo que se ha caracterizado por su facilidad para marcar goles, se quedó sin anotar. Falló los dos lanzamientos directos de que dispuso y eso, en hockey, supone dar demasiada ventaja al rival.

El Pons Lleida firmó una horrorosa puesta en escena. El plan de partido pasaba por impedir que el Igualada se adelantara en el marcador y este objetivo quedó hecho añicos a los cuatro minutos y, en el 7, los de Edu Amat ya perdían por 2-0. Eso, en una pista tan complicada como la del Igualada, era una herida demasiado profunda. De hecho, el partido quedó sentenciado en la primera parte, ya que a falta de dos minutos par el descanso, el conjunto de la Anoia marcó el 3-0 al transformar un penalti.

Tras unos compases iniciales de tanteo, el primer golpe del Igualada ya fue demoledor. Roger Bars aprovechó un perfecto servicio de Miguel Cañadillas para superar a Javi Sánchez y poner el 1-0 en el marcador a los cuatro minutos de partido. El Llista tenía muchos problemas para llegar con claridad a la portería local, mientras que el Igualada no tenía tanta llegada, pero se mostraba siempre peligroso. En el minuto 6 tuvieron sendas buenas oportunidades para marcar Nuno Paiva y, en la siguiente acción, Nico Ojeda. Pero ya parecía claro que el gol, ayer, iba a estar caro para los leridanos. En cambio, en el minuto 7 el equipo local se volvió a mostrar letal y Marc Carol ponía el 2-0 en el marcador.

Con esta ventaja el Igualada ya no corrió riesgos, dejó que el tiempo fuera pasando a su favor y seguía mostrándose peligroso en sus aproximaciones a la portería de Javi Sánchez. Darío Giménez tuvo una buena oportunidad en el minuto 9, con un gran remate a la media vuelta, pero el portero local, que firmó una excelente actuación, impidió el gol.

El Pons Lleida tenia cierto dominio del juego, en parte porque el Igualada se lo permitía, al tiempo que sus ocasiones seguían sin encontrar premio, como un buen remate de Miguélez en el minuto 12. En cambio, el Igualada, con menos, generaba más. Roger Bars estrelló la bola en el larguero en el minuto 13 y, uno más tarde, Sebas Moncusí veía como le anulaban un gol por un rigurosa falta previa.

Nico Ojeda pudo recortar distancias en el minuto 16, después de que Cañadillas viera una tarjeta azul, pero su lanzamiento salió fuera. Las acciones de peligro del Llista seguían sin acierto, como los remates de Nuno Paiva (18’), “Tombita” Torres (19’) y Jordi Badia (22’). Y la sentencia para los leridanos llegó en el minuto 23, con un penalti señalado a Badia por derribar a Fernández. Roger Bars no falló y con 3-0 los equipos se retiraron a los vestuarios.

En la segunda parte el Llista salió mejor, pero la diferencia en el marcador era excesiva ante un Igualada que sabe jugar a la perfección en esta situación. Una doble azul, a Miguélez y a Edu Amat, generó un lanzamiento de Bars que detuvo Javi Sánchez y una inferioridad de cuatro minutos que el Llista pudo salvar. En el minuto 41 Darío erró un lanzamiento por la décima falta del Igualada, desperdiciando así la última oportunidad de meterse en el partido.

El entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, no estaba nada satisfecho del partido y consideró que les condenó la falta de acierto y la mala salida a la pista. “No hemos salido bien al partido, sabíamos que era muy importante que no se pusieran por delante en el marcador, lo han conseguido y han podido hacer su juego de hockey control, abrir la pista, que no pasara nada y les ha salido bien”. Añadió que “creo que el penalti al final de la primera parte acaba de romper el partido, porque con 2-0 hubiéramos sido capaces de salir con otra cara a la segunda parte, aunque lo hemos hecho y sí, nos ha faltado eficacia. Somos un equipo que este año está demostrando que tiene gol, pero hoy no han querido entrar. También hay una parte que nosotros no la hemos trabajado bien, su portero ha hecho un gran partido, pero nosotros podríamos haber hecho algo más. Al final nos vamos con este 3-0 que pienso que no refleja lo que se ha visto”.

Sobre no marcar por segunda vez en tres partidos, valoró que “hemos fallado dos directas, hemos fallado la superioridad y me vienen a la cabeza ciertas acciones en las que hemos acabado delante del portero y creo que con la calidad que tenemos lo podíamos haber hecho mejor. Al final no han entrado por precipitación o por ansiedad. Lo analizaremos, lo hablaremos con los jugadores y evidentemente, si marcar goles es algo que si nos ha caracterizado hasta ahora, nos debe seguir caracterizando”, concluyó.