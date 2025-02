El Vila-sana se la juega

El Vila-sana se juega hoy en la pista del Palau de Plegamans (20.00) gran parte de sus opciones de clasificación para la Final Four de la WSE Champions League Women. A falta de dos jornadas para que acabe la fase de grupos el equipo barcelonés es líder con 90 puntos, tras ganar tres de los cuatro partidos que ha jugado, mientras que Fraga y Vila-sana, que se enfrentarán en la última jornada en el Pla d’Urgell, tienen 6 puntos, con dos victorias y dos partidos perdidos cada uno. Una derrota de las leridanas les haría imposible acabar primeras de grupo y se tendrían que jugar la segunda plaza con las fragatinas en la última jornada. Ganar hoy supone dar un gran paso para la Final Four.

El entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, no ve diferencia en que sea un partido de Champions o de Liga. “No creo que haya que cambiar de chip. Es como otro partido, ante un rival al que conocemos bien y que nos conoce bien y sabemos lo que hay que hacer”, explicaba. “Sí que es una final, pero cuando luchas por títulos todos los partidos tienen mucho valor. El resultado que hagamos nos condicionará de cara al último partido, aunque somos conscientes de que tendremos que ganar al Fraga para ir a la Final Four”.

“Es un partido importante que afrontamos con ganar e ilusión”, destacó Rodero, que tiene la baja de Maria Porta, con problemas físicos. Sobre el hecho de volver a enfrentarse con el Palau ironiza con que “prácticamente no hace falta ni ver vídeos de tanto que nos conocemos” y sobre la posible hostilidad por el fichaje de la estrella rival, Aina Florenza, dijo que “el Vila-sana ha hecho las cosas bien y ha respetado en todo momento al Palau de Plegamans. Estas cosas pasan en el deporte, así que vamos con tranquilidad, aunque entiendo que estén dolidos”, concluyó.

El Alpicat visita al Alcoi en busca de puntos que le acerquen a la salvación

Tan solo tres días después de perder ante el Voltregà (4-5), el Alpicat vuelve hoy a la Liga para visitar una pista complicada como es la del Alcoi (19.30), octavo en la clasificación. Lo hace con la necesidad de sumar puntos que le acerquen a la zona de permanencia, después de que la derrota del miércoles ante un rival directo le haya situado en zona de play out, a pesar de que el equipo de Sito Expósito jugó a un buen nivel y mereció un mejor resultado.Sobre el poco tiempo de recuperación que ha tenido el equipo del Segrià, el técnico explicó que “el calendario va así y hemos hecho un entrenamiento de calidad y veo al equipo fuerte”. El entrenador, en referencia a su situación en la tabla clasificatoria –es el 12 de 14 equipos– indicó que “no es para entrar en pánico. Sabíamos que era posible estar abajo y hay varios equipos en esta zona baja y todos podemos ganar o perder ante cualquier rival”. En la OK Liga bajan tres, los dos últimos de forma directa, mientras que el 12 y el 11 disputarán el play out por la otra plaza.“El equipo se ve fuerte y valiente”, insiste Sito. “De hecho, ya elaboramos la plantilla con un perfil de jugadores capaces de sufrir y a los que estar luchando por abajo no les supone un problema añadido. Sabemos dónde estamos”.Añade que “no podemos vivir pensando en la clasificación. Somos conscientes de que tenemos que salir a ganar en todos los partidos y el objetivo es seguir sumando puntos y llegar con todas las opciones a las tres o cuatro últimas jornadas. Quedan muchos puntos en juego, por lo que esto es muy largo”, subrayóEn cuanto al rival del hoy, el Alcoi, Sito es consciente de su dificultad, aunque reconoce que “en la OK Liga no hay rival fácil. Se une además que es un desplazamiento largo, lo que siempre supone un cansancio añadido. Es una pista difícil, pero también la nuestra lo es y el miércoles perdimos. Fuera de casa siempre cuesta ganar, pero insisto que veo al equipo mentalmente fuerte y luchamos en todos los partidos”. El siguiente partido en casa, el día 22, será el derbi ante el Pons Lleida.

El equipo del Pla d’Urgell volverá a la Liga el día 22 ante el Alcalá

La disputa del partido de hoy en la pista del Palau de Plegamans, correspondiente a la Champions, ha obligado al equipo del Pla d’Urgell a aplazar su compromiso liguero ante el Alcalá. Aunque en principio este partido se programó para este pasado miércoles, finalmente se jugará el próximo sábado, día 22, en el pabellón municipal de Vila-sana. Este fin de semana estaba en principio ocupado por la disputa de la Copa de la Reina, pero este torneo ahora mismo no tiene ni fecha asignada ni sede, por lo que el Vila-sana y el Alcalá acordaron jugar el fin de semana próximo, en lugar de hacerlo entre semana, que siempre es más incómodo.