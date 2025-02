Reacción tardía

Los jugadores del Alpicat no estuvieron nada acertados en ataque. - ÁREA 11

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleidanet Alpicat se fue ayer de vacío (5-2) de su visita a Alcoi en un partido malo, desafortunado por momentos y en el que reaccionó demasiado tarde, cuando ya perdía 5-0. El poco acierto en ataque, la endeblez defensiva y los errores en las jugadas a bola parada le sentenciaron a encajar la quinta derrota en los últimos seis partidos, la tercera consecutiva, que le mantendrá una jornada más en posiciones de ‘play out’ de descenso.

Los dos equipos venían un tanto tocados de la jornada intersemanal, en la que los alicantinos se vieron privados de la victoria al encajar el tanto del empate faltando 22 segundos en la pista del Sant Just, y los leridanos cayeron ante el Voltregà en casa con un gol a 45 segundos para la conclusión. De ahí que los primeros minutos fueron de tanteo, con muchas reservas por ambos conjuntos, que no tomaban apenas riesgos y sin ocasiones relevantes de peligro.

El conjunto leridano volvió a fallar atrás y ya encadena el tercer encuentro encajando cinco goles

Esto hizo que el juego fuera trabado y lento hasta que lo activó una doble ocasión local, con un disparo de Pascual que detuvo Xavi Bosch y otro posterior de Gonzalo Pérez que repelió el poste. Sito Expósito pidió tiempo muerto y el Alpicat empezó a dejarse ver en ataque, pero sin crear mucho peligro. El partido empezó a ponerse cuesta arriba para los leridanos a raíz de un penalti cometido por Zilken sobre el argentino Agustín Domínguez. Bosch paró con el pecho el lanzamiento inicial de Manel Hernández, pero el barcelonés recogió el rechace y tras dos amagos le batió por alto.

El tanto dejó tocado a los de Sito Expósito, que encajaron el segundo dos minutos después en una gran jugada personal del propio Manel Hernández, que ante Bosch asistió por alto a Pablo del Río para que, sin oposición, enviara la bola al fondo de la red para el 2-0. Le tocaba remar de nuevo al Alpicat, que llegó varias veces ante el portero alicantino, que resolvió sin mayores problemas. Si la situación no era ya lo suficientemente complicada, una acción desafortunada de Marc Vázquez, que tras perder el equilibrio golpeó de manera fortuita con el stick a Gonzalo Pérez en la cara, supuso su exclusión y la consiguiente falta directa la transformó Hernández para situar un claro 3-0. El Alpicat intentó replicar, pero sin fortuna. Zilken, un minuto después, envió una bola al palo y Ballestero, en la última jugada de la primera mitad, disparó desde media pista y el meta Marc Grau evitó el tanto con la visera del casco.

El Alpicat se fue a los vestuarios con mucho por mejorar, pero de regreso la situación no fue a mejor, todo lo contrario. Pascual avisó a los tres minutos de la reanudación con un lanzamiento que repelió el palo y dos después, el mismo jugador, tras una magistral asistencia de Manel Hernández, anotó el cuarto tanto levantando y picando la bola ante un Bosch superado.

Iago Vázquez, que tiene una importante oferta para defender la próxima temporada la camiseta del Alcoi, pudo acortar distancias, pero el de Bell-lloc no logró resolver. El Alpicat se estaba viendo superado en todos los frentes por los alicantinos, que anotaron el quinto por mediación, otra vez, de Hernández, que culminó una gran jugada personal levantando y picando la bola ante lo que nada pudo hacer el meta leridano, que poco antes había salvado el tanto en un disparo de Pérez.

El partido estaba más que sentenciado y el Alpicat intentó por todos los medios maquillar el marcador, pero ayer no era su día. Lo intentó Ballestero desde lejos, Zilken en un rechace posterior y Llenas al contragolpe, pero ninguno logró el premio del gol. Otra acción desafortunada, ahora de Joan Ramon Serret, concedió al Alcoi otra directa, pero esta vez Bosch detuvo el disparo de Osorio. La acción hizo reaccionar al Alpicat, que acorraló a su rival en los últimos cuatro minutos. Miquel Serret, en el 46, puso el 5-1 y Munné, en el 48, el 5-2. En pleno desconcierto local, Llenas estuvo cerca del tercero en dos ocasiones clarísimas, Miquel Serret erró un penalti y el propio Llenas desaprovechó una directa por la décima falta local a 58 segundos, cerrando un partido para olvidar del Alpicat.

El Pons Lleida afronta esta tarde (16.10/Lleida TV) en el Onze de Setembre un partido crucial para reengancharse a la lucha por las primeras posiciones de la OK Liga y así romper la mala dinámica que lleva en este último mes en la competición doméstica, en la que solo ha sumado una victoria en cinco partidos y ya acumula tres derrotas, ante Barça, Liceo e Igualada, frente a estos dos últimos sin marcar ni un solo gol, algo inédito esta campaña (incluyendo la pretemporada).

El técnico del Pons Lleida, Edu Amat, reconocía en la víspera que el objetivo del equipo “es romper esta mala dinámica”, aunque dejó claro que “no hablo de urgencias, porque no considero que sea así, pero sí que el equipo necesita ratificar con puntos las sensaciones que hemos tenido en estos partidos”. Considera que, a excepción de los primeros 15 minutos ante el Igualada, el equipo ha jugado bien y compitiendo ante rivales de la talla de Liceo (1-0) y Barça (3-4), donde le faltó acierto ante portería. “El equipo dio la cara, buscando portería, pero no tuvimos el acierto de cara para rentabilizar este buen juego. Tenemos ganas de traducir en puntos las sensaciones positivas que estamos teniendo y volver a la senda de la victoria”, aseguró.

Amat se espera un partido “rocoso y táctico”, con ciertas similitudes al disputado el pasado miércoles en Les Comes. “El Sant Just es un equipo que temporiza mucho el juego y cuesta mucho más romper los partidos. Tenemos que ir con la idea de ser directos, intentar correr e imponer nuestro juego”, indicó el técnico listado, que también hizo un llamamiento a los aficionados para que vayan al pabellón. “Esperamos que a pesar de ser a una hora extraña pueda venir mucha gente, porque cuando el pabellón ha estado lleno se ha notado. Animamos a todos a que vengan”, afirmó.

Expósito: “Nos vamos con la lección aprendida”

Sito Expósito se mostró dolido por la derrota y por el resultado. Reconoció que “ha sido un mal partido por nuestra parte”, pero aseguró que “nos vamos con la lección aprendida, y es que no podemos regalar minutos. Somos conscientes de que no hemos hecho bien las cosas, pero hay que seguir trabajando y salir desde el primer minuto a morder”. Sobre el partido comentó que “nos ha costado mucho entrar en juego, y cuando parecía que nos despertábamos ha llegado el penalti. El 3-0 del descanso también nos ha hecho daño, porque creo que nos merecíamos al menos un gol, y en la segunda parte, con el 4-0, el equipo ha quedado muy tocado”. Aun así, alabó que “el equipo no se ha rendido y con el partido ya decidido hemos conseguido ponernos, pero los goles han llegado demasiado tarde”, lamentó. Expósito también incidió en que “llevamos tres partidos encajando 5 goles y eso es un lastre para nosotros, y más con lo que nos cuesta marcar”.