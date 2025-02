Victoria tras dos derrotas

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida Handbol se impuso ayer por la mínima (29-28) al Club Almassora Balonmano, octavo clasificado,y dejó atrás las dos derrotas seguidas que sufrió ante el Redi Onda (25-24) y el Sant Joan Despí (28-32). Con este nuevo triunfo en el Onze de Setembre, las leridanas se mantienen en la segunda posición a cinco puntos del líder, el OAR Gràcia Sabadell.

El partido estuvo marcado por la extrema igualdad entre ambos conjuntos y por un Lleida errático en ataque, que no pudo despegarse en el marcador en ningún momento. En el primer tiempo, las locales tuvieron oportunidades para poder abrir una distancia con su rival que les diera tranquilidad. No obstante, las múltiples pérdidas y errores se lo impidieron. En defensa, el Lleida rindió bien, como siempre, y por eso pudo llegar al descanso con una mínima ventaja (13-12).

En la reanudación, el guion no cambió en absoluto e incluso el Almassora consiguió darle la vuelta al marcador y liderar el partido en varias ocasiones. El Lleida, por su parte, no se achicó y peleó durante todo el duelo frente a un rival que no desfalleció en ningún momento. Al final, la calidad de las jugadoras leridanas fue decisiva, consiguiendo así una victoria por la mínima (29-28) muy importante para sus aspiraciones.

La semana que viene, el Lleida disputará un partido clave frente al líder, el OAR Gràcia Sabadell, que podría definir el devenir de la competición.

Tras la victoria el técnico local, Iban Raigal, aseguró que “era un partido que se tenia que ganar sí o sí después de las dos derrotas. Nos ha costado, pero necesitábamos sacarnos la presión. Ha sido una victoria moral más que un buen partido”, concluyó.