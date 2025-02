Golpe del Mollerussa en Tona

Publicado por Área 11 Verificado por Creado: Actualizado:

Apareció el mejor Mollerussa de la temporada para imponerse de forma clara y contundente ante el Tona, uno de los equipos llamados a luchar por el ascenso. Jofre, con un doblete, encarriló el triunfo de los del Pla en un partido que quedó sentenciado en los primeros minutos de la segunda mitad. Además, la suerte se alió con los de Moha, ya que el Tona dispuso de buenas ocasiones, pero no tuvo acierto para materializar esas oportunidades ante la portería de Marc Arnau.

El Mollerussa puso fin a la mala racha, en un partido con un arranque muy intenso, y con dos equipos que buscaron la portería rival sin ningún tipo de complejos.

Sin embargo, fueron los leridanos los que obtuvieron mayor recompensa en una jugada a balón parado. Un saque de esquina rematado por Franki fue desviado por Jofre para que el portero local, el leridano Craviotto, sin capacidad de reacción, no pudiera intervenir. Se le ponía de cara el partido muy pronto a los hombres de Moha.

A partir del minuto 10, el Tona empezó a llegar más al área visitante. Marc Roquet lo probó desde fuera, sin consecuencias (15’). El Mollerussa defendía con mucho orden su mínima ventaja, sin renunciar a una renta superior. Flavio y Èric Vilanova pusieron a prueba los reflejos de Marc Arnau. Insistía el Tona, que buscaba el empate. La última ocasión de la primera parte la tuvo Marc Roquet con el tiempo cumplido. Conservaron su ventaja los visitantes.

Tras el paso por los vestuarios, Jofre Graells volvió a demostrar su olfato. El pichichi de la categoría culminó una gran jugada de Carlos Martínez para ampliar la ventaja del Mollerussa en su primera ocasión de gol de la segunda mitad. Poco después, Generó evitó el tercero. Los de Moha estaban ofreciendo en Tona su mejor versión de la temporada a domicilio.

Carlos acabó sentenciando el partido con el tercer tanto, después de rematar un balón en el interior del área ante la presencia de Craviotto. El Tona no dio señales de poder inquietar al Mollerussa, que jugaba a placer gracias a su cómoda renta. En la recta final, Camaño remató, pero no el balón no quiso entrar (87’). Ya no sufrió más un Mollerussa que celebró por todo lo alto tres puntos de oro.

Moha: “Hemos estado muy sólidos”

Al final del partido, el entrenador del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, muy contento con el juego de su equipo y de la victoria comentó que “estoy muy contento con por mis jugadores, porque es lo que buscábamos en las últimas jornadas. Hemos estado muy sólidos y tuvimos bastantes llegadas cerca de su área. Además, hemos estado ordenados y muy eficaces en ataque”. También dijo que “hemos sido capaces de ganar a un equipo de la zona alta de la tabla, después de fallar en la última jornada. Debemos pensar en el Badalona para hacer bueno este resultado y dar una alegría a nuestra afición” concluyó Moha el Yaagoubi.