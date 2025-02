Punto de oro ante el líder

Publicado por MOISÉS CAMUÑAS Verificado por Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida rescató un valioso punto en el Municipal de Reus (0-0) en un partido con aires de superior categoría y que tuvo un ritmo intenso de principio a fin. Los leridanos, que se mantienen en puestos de play off de ascenso, no se amedrentaron ante la calidad del líder de la categoría, ni se vieron sobrepasados por la presión de las más de 2.000 almas presentes en un estadio que, hasta este choque, había celebrado ocho triunfos consecutivos de su equipo. El partido arrancó con un Reus volcado. La primera gran ocasión llegó con apenas dos minutos en el cronómetro, cuando Aitor Serrano cazó un pase largo y encaró en solitario a Pau Torres. El portero leridano, determinante durante todo el partido, tapó perfectamente el disparo del extremo. Todo pudo cambiar antes de sobrepasar los diez minutos con un penalti que provocó Soule. Boris Garrós tomó la responsabilidad desde los once metros, pero su lanzamiento centrado fue desviado por Pepo Campanera, quien mantuvo a su equipo con vida.

Pese a este fallo, el conjunto de Gabri siguió generando peligro. Wilber fue el destinatario de varios centros venenosos que no encontraron puerta, y Nil Sauret probó suerte con un disparo que atrapó sin problemas Campanera. El Reus también tuvo las suyas, pero se encontró con un inspirado Pau Torres. En el minuto 35, Torrents protagonizó una acción de pura insistencia dentro del área ante Manrique, aunque no pudo superar al guardameta del conjunto leridano. Minutos después, Xavi Jaime soltó un zapatazo desde la frontal que Torres desactivó con una intervención espectacular. Sin goles, pero con un ritmo electrizante, se llegó al descanso. La segunda mitad fue más física y dejó menos espacio a la improvisación. Xavi Jaime, de nuevo protagonista, estuvo cerca del gol con dos lanzamientos que encontraron la reacción de Pau Torres. A medida que el tiempo avanzaba, el Atlètic Lleida veía con mejores ojos el empate. En los últimos instantes, los leridanos se defendieron con orden y solidaridad para certificar el punto en una complicada salida.

Gabri: “Hemos jugado de tú a tú ante un gran rival”

El técnico del Atlètic Lleida, Gabri García, se mostró satisfecho tras el choque del punto sumado por su equipo en el Municipal de Reus: “Aquí solo había ganado el Peralada. En todo momento hemos jugado de tú a tú ante un gran rival y hemos intentado sacar los tres puntos”. Haciendo un análisis del choque, Gabri reconoció que “la primera parte ha sido muy abierta, con oportunidades similares para los dos equipos” y lamentó la ocasión perdida desde el punto de penalti: “Si Boris hubiera marcado, quizás el partido habría cambiado”. El técnico de Sallent no dudó en felicitar el trabajo colectivo de sus pupilos para frenar al líder del grupo. “El equipo ha sido sólido y hemos mantenido la línea sin echarnos atrás”, destacó. “El punto es justo y nos refuerza. Hemos sabido gestionar bien los momentos de presión y mantenernos ordenados en defensa. Estoy muy orgulloso del esfuerzo de los jugadores”, concluyó Gabri, que perderá a Manrique y Ortega por acumulación de tarjetas para el próximo partido en el Ramón Farrús ante el Cerdanyola.