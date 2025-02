La Paeria mantiene la voluntad de acuerdo con el Lleida CF para garantizar su continuidad en el Camp d'Esports y evitar la vía judicial

Publicado por redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Lleida ha reiterado la voluntad de llegar a un entendimiento con el Lleida CF para garantizar la continuidad de la entidad en el Camp d'Esports. La semana que viene se reunirán ambas partes para atender las demandas del club y responder las dudas sobre el convenio, que es el camino que ha encontrado la Paeria como alternativa a la vía judicial. La Paeria ha explicado que no puede hacer cesión directa con uso privativo del Camp d'Esports a un club con deudas con Hacienda y la Seguridad Social, y ha actuado con responsabilidad y dentro del marco legal para proteger un bien público. Al mismo tiempo, tiene en cuenta el sentimiento que genera el club en la afición y lo que significa la entidad para la ciudad.

El teniente de alcalde Carlos Enjuanes y el concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, han informado de cómo ha ido la comisión extraordinaria celebrada hoy, donde el único punto del odre del día era la propuesta de convenio entre la Paeria el Lleida CF para el uso especial del Camp d'Esports. Enjuanes ha asegurado que además de los componentes “emocionales” de la situación, hay que prestar la atención en los elementos jurídicos, y que el convenio propuesto por el Ayuntamiento es la opción viable, dada la situación económica del club y de las deudas que acumula.

A la comisión, se ha explicado que la Secretaría General ha emitido un informe donde deja claro que la Paeria está obligada a proteger y defender su patrimonio, que es de toda la ciudadanía, como es el caso del Camp d'Esports. Cualquier decisión sobre su uso, se tiene que ajustar a las exigencias de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y la Ley de Contratos del Sector Público. El concejal de Deportes ha indicado que la situación es compleja y que en todo momento se ha trabajado para encontrar alternativas, teniendo en cuenta que los equipamientos municipales son de uso público y que hay que velar por su optimización. La reunión de la semana que viene, ha dicho, se convoca con la intención de acercar posturas y para resolver aspectos como la durabilidad del contrato, que es a cuatro años renovables.

Quiñónez ha recordado los antecedentes, con origen en el pleno municipal de enero de 2022, donde se aprobó por unanimidad la resolución del convenio con el Lleida Esportiu Terraferma CF. El club presentó un recurso contencioso administrativo en julio de aquel año y este mes de febrero, el día 3, el Juzgado Contencioso Administrativo desestimó este recurso. El Lleida CF puede interponer recurso de apelación. Si lo hiciera, la Paeria tiene que pedir la ejecución provisional de la sentencia por el deber de proteger un bien público y será el juez quien decidirá. Si el club no presenta el recurso, la sentencia se volverá firme y el club tendrá que solicitar un nuevo convenio.

Por lo tanto, ha vuelto a decir que hace falta que ambas partes se encuentren para explicar este convenio y escuchar las propuestas que pueda hacer el club. Para evitar la vía judicial, el concejal ha afianzado que “creemos que este convenio es la mejor propuesta para el club” y que la voluntad es “sumar y encontrar una solución”. “Nunca iremos en contra de la actividad deportiva del club ni en perjuicio del aficionado, patrocinadores o el club en general”.

Enjuanes se ha referido al desarrollo de la comisión con los grupos municipales. Ha afirmado que el retorno ha sido positivo, que los grupos han trasladado sus inquietudes y dudas sobre el convenio y que, en general, se ha coincidido en el hecho de que “se tiene que rebajar la tensión” generada con los aficionados “porque somos conscientes de que hay cuestiones emocionales, a la vez que un proceso y una situación jurídica y administrativa detrás”.

El convenio que plantea la Paeria es de cuatro años de duración porque así lo prevé la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Eso no quiere decir que no se pueda renovar. Es a coste cero para el club, ya que no tendría que pagar ningún canon y el mantenimiento iría a cargo del Ayuntamiento. Además, el Lleida CF tendría el derecho de explotación de servicios, como el bar, la publicidad o la taquilla.

El club sólo tendría que solicitar para pedir los usos, horarios, etc. y se priorizará que puedan utilizar el Camp d'Esports, tanto con respecto a los entrenamientos, partidos y otras acciones vinculadas a su actividad.

Este es el modelo que la Paeria tomará de referencia para la renovación de los convenios con los clubs de la ciudad que utilizan instalaciones municipales.