Otro paso en firme

El Cadí dio ayer un nuevo paso en firme hacia la permanencia, después de ganar al Estudiantes (72-70) y sumar su segunda victoria consecutiva, una racha que no firmaba desde noviembre. Las leridanas tienen ahora un margen de dos triunfos sobre el Celta, al que visitan el sábado (19.00), tras adjudicarse un duelo de escasa calidad ante las madrileñas, que tuvieron 4 ocasiones para forzar la prórroga. Pero no acertaron a dar con la canasta y la victoria se quedó en un Palau muy crítico con un decepcionante arbitraje.

Comenzó errático el conjunto del Alt Urgell, hasta que Aguilar entró a la pista para liderar un parcial de 7-0 (17-11). La francesa Ridard fue la otra protagonista del primer cuarto, con 10 puntos, ante un Estudiantes que tuvo en Banaszak a su jugadora más incisiva. Palma estableció la máxima renta de 8 puntos del equipo local, pero Latorre frenó el estirón y Murekatete cerró el primer cuarto (23-16). La segunda falta de Murekatete y la canasta de Ridard que renovó la diferencia de 8 puntos fueron el prólogo de los peores minutos del Cadí. Después del 29-21 se olvidó por completo de jugar y el Estudiantes tampoco se lució. Isaac Fernández intentó acabar con el festival de errores con un tiempo muerto. Pero no sirvió. Las madrileñas, con muy poco, firmaron un parcial de 0-9, en el que las leridanas estuvieron más de 6 minutos sin anotar. Se llegó al descanso con un triste 29-30 y una sonora pitada para los árbitros, pues el balance de faltas era de 9-3, ninguna de las visitantes en el segundo cuarto.

Un triple de Gervasini abrió el tercer cuarto con un ritmo alto, muy diferente al del segundo acto. El Cadí pudo abrir una pequeña brecha, con compensaciones arbitrales, y llegó a situarse 6 puntos arriba (45-39). Una técnica al banquillo de las leridanas, que Sandra Sánchez tenía muchas ganas de señalar, dio alas al Estudiantes, que consiguió darle la vuelta al marcador después de un triple de Camilión (48-49). Tiempo para el técnico del Cadí. Murekatete se salió en esta fase del encuentro y contribuyó, con sus 9 puntos, a que las locales entraran en el último cuarto con una ventaja de 5 puntos (57-52).

Regresó el Estudiantes al partido, gracias a dos triples consecutivos de Bühner. Salvadores puso a las suyas 3 puntos arriba y Aguilar empató con un lanzamiento exterior clave, ya que las locales volvían a pasarlo mal. La base abrió un parcial de 7-0 que obligó a Nacho Martínez a solicitar tiempo muerto a 4:48 del final (66-62). Entre Bühner y Whittle devolvieron la ventaja a las visitantes. Gervasini empató desde la línea de tiros libres, canasta de Murekatete y respuesta de Camilión. La prórroga comenzaba a sobrevolar el Palau. Murekatete anotó una canasta de calidad a 1:07 para el final para el 72-70 y en la siguiente jugada el balón terminó en lucha. Tiempo muerto de Isaac Fernández a falta de 29.5 segundos y media victoria en el bolsillo. Sin embargo, el ataque de las leridanas terminó con un lanzamiento de tres de Aguilar que no entró y un contragolpe rápido del Estudiantes, que condujo Whittle. La australiana tuvo dos tiros sobre Murekatete, ambos sin éxito, y el balón le cayó a Bühner, que también tuvo dos tiros bajo canasta. El rebote del segundo fue a las manos de Murekatete, que pudo salir con el balón ‘controlado’ y el tiempo se agotó. Victoria sufrida para el Cadí, la octava de la temporada y la sexta en el Palau d’Esports.

“Es muy importante, aunque ahora todas las victorias lo son”

Isaac Fernández, técnico del Cadí, señaló que “es una victoria muy importante, pero todas lo son. Venimos de muchos partidos en una semana y no tenemos un equipo preparado para esto. Además, hemos tenido problemas, con algunas jugadoras pasando procesos gripales. Por eso le doy mucho valor a este triunfo, ante un rival que es muy físico, tremendamente complicado, que no te deja atacar y te exige mucho en el rebote”. El entrenador de las leridanas advirtió que “queda mucho por delante, aunque nos distanciamos algo. Pero lo importante es que estamos tomando decisiones mucho más maduras”, añadió Fernández, que no contó con el nuevo fichaje, Bogicevic.