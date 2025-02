Victoria para seguir arriba

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida venció y convenció en un partido con dos partes muy dispares. La primera fue visitante, con varias oportunidades de gol, de las cuales tan solo lograron anotar en la última, justo antes del descanso. En la segunda mitad, los de Gabri fueron muy superiores y encontraron fácilmente el camino del gol con un Wilber Hurtado que ya es pichichi de la Liga.

El partido empezó con un ritmo alto, con un Atlètic Lleida muy dominante con la posesión, pero sin opciones de gol ni aproximaciones peligrosas. Unas aproximaciones que sí conseguía el conjunto visitante a través de transiciones rápidas y desplazamientos largos a la espalda de la defensa azul.

La primera oportunidad del partido estuvo en la cabeza de Javi López, alrededor del cuarto de hora de juego, en un centro lateral que el delantero consiguió impactar en el punto de penalti obligando a Pau Torres a estirarse para rechazar el balón. Minutos después, fue Youssef, por banda derecha quien sin ángulo desde la línea de fondo obligó a la intervención del portero local. El Atlètic Lleida no conseguía hacer daño en sus ataques hasta que Samsó encontró espacio por banda izquierda, centró a la carrera a Hurtado que realizó un remate defectuoso, el balón fue al segundo palo, donde apareció Souleymane para empujarla, pero cuando iba a hacerlo, apareció por detrás un defensa pisándole el tobillo y el árbitro a señaló el punto de penalti. No falló el pichichi de la Liga. Hurtado golpeó a la izquierda de la portería sin que nada pudiera hacer Guiseris. Era el uno a cero, y aunque posiblemente no era el resultado más justo, en las áreas fue mejor el conjunto de Gabri.

A pesar del resultado, las sensaciones no eran las mejores, dado que el Cerdanyola conseguía llevar peligro en las transiciones. Justo antes del descanso, Youssef se plantó dentro del área con todo el tiempo del mundo para pensar y cedió el balón a Pepe para que empujara a placer a la red y empatara el partido.

En la segunda mitad cambió de tercio el partido por completo. El Cerdanyola no conseguía transitar y las llegadas del Atlètic Lleida eran mucho más profundas. A los seis minutos del segundo tiempo, Hurtado consiguió llegar a línea de fondo tras un buen pase de cabeza de Sauret y el delantero local calmó la jugada hasta ver la llegada a la frontal del área pequeña de Jódar, que colocó el pie izquierdo a la perfección para aprovechar la tensión del pase de Hurtado para enviarla a la red y poner de nuevo por delante al conjunto del Ramon Farrús.

Cinco minutos después y sin haber digerido todavía el gol el Cerdanyola, llegó el golazo del partido. Villote preparó el centro desde el perfil izquierdo, con rosca y preciso a la cabeza de Hurtado, y el delantero clavó los tres tiempos en el remate para dirigir el balón a la mismísima escuadra de Guiseris, que nada pudo hacer ante el testarazo perfecto del delantero. En el primer cuarto de hora los locales prácticamente habían sentenciado el partido. A partir de ahí empezó el carrusel de cambios, sobre todo del conjunto barcelonés que dio la sensación que simplemente quería que pasaran los minutos para evitar llevarse una goleada más amplía.

Fueron sustituidos Samsó y Sidibé por molestias en el conjunto de Gabri y con el paso de los minutos fueron afianzando la victoria plácida los del barrio de Cappont.

Ya en el tiempo añadido llegó el ‘hat trick’ de Hurtado. En un balón centrado por Daouda desde la banda derecha, el ariete local se anticipó a la defensa verde, un tanto indolente, para cruzar el balón al palo largo y firmar así su gol número dieciséis esta temporada. Con esta victoria, el conjunto de Gabri se afianza en las posiciones de play off.