El Llista, a sellar su sexta presencia en la Final Four

El Pons Lleida busca esta noche (21.00) en el Onze de Setembre sellar su presencia en la Final Four de la Europe Cup por sexta vez en las últimas siete ediciones, todo un récord que tiene al alcance después de la renta de cinco goles que se trajo del partido de ida en la pista de La Vendéenne francés (3-8). “Son números que dan mucho respeto, y más en un club como el Llista, que hasta hace diez años solo había llegado a una final europea en toda su historia”, dijo el técnico Edu Amat.

El Llista es uno de los cuatro clubes que más veces (tres) han ganado la segunda competición europea, antes denominada CERS y ahora Europe Cup, junto al Barcelos portugués (1995, 2016 y 2017), el Liceo (1982, 1999 y 2010) y el Novara italiano (1985, 1992 y 1993), si bien los leridanos lograron los tres títulos de forma consecutiva (2018, 2019 y 2021, en 2020 se canceló por la Covid). Además estuvo en las dos Final Four posteriores, en Paredes 2022, donde cayó en semifinales ante el Calafell, y en Lleida 2023, donde perdió también en ‘semis’ ante el Braga portugués, ya que el año pasado no pudo participar al disputar por primera vez en su historia la fase de grupos de la Champions. Ahora busca su sexta presencia en la Final a Cuatro, donde se las vería en la semifinal del 29 de marzo con el ganador de la eliminatoria entre el Sporting de Portugal y el Igualada, vigentes campeones de la Champions y la Europa Cup, respectivamente.

Pese a la clara ventaja que lleva su equipo, Amat avisa de que “no será un partido fácil. Allí nos lo pusieron complicado, aunque es cierto que en los últimos minutos pudimos encarrilar la eliminatoria”, señaló. Aunque prefiere no pensar aún en la Copa del Rey de la semana que viene, reconoce que “siempre es bueno llegar con buenas sensaciones, y qué mejor que tener un partido de Europa en casa, que siempre es un momento especial. Si podemos cerrar la clasificación también será una inyección de moral y energía para la Copa”. Amat hizo un llamamiento a la afición. “Me da miedo que haya un ambiente frío. A buen seguro que nos costará, porque es un equipo rocoso y tiene que dar un paso adelante si quiere tener opciones de pasar, y me da miedo que estos cinco goles de ventaja hagan que la gente venga como si ya estuviéramos clasificados o no venga porque piense que está todo hecho”, apuntó.

El Vila-sana visita al Cerdanyola obligado a ganar

El Vila-sana visita esta tarde (17.30) la complicada pista del Cerdanyola con la obligación de ganar para no quedar descolgado de la lucha por la primera posición, ya que esta temporada no hay play off y el campeón será el primer clasificado al final de la Liga. Las leridanas ocupan ahora la cuarta posición en la tabla empatadas con Palau y Fraga y a tres puntos del Telecable Gijón.