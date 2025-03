¡A semifinales!

Publicado por Creado: Actualizado:

El Pons Lleida se clasificó para las semifinales de la Copa del Rey que comenzó ayer en Calafell. Lo hizo con una gran victoria sobre el Alcoi (5-3), en un partido en el que siempre fue por delante en el marcador, pero en el que acabó sufriendo hasta que el argentino Fran ‘Tombita’ Torres marcó el gol definitivo en el último segundo y sin portero, ya que el equipo alicantino se había lanzado con cinco jugadores de pista en busca del empate. El rival de los leridanos mañana será el Noia, que derrotó en el segundo partido al Barcelona, por 0-2 (ver desglose).

El técnico del Pons Lleida, Edu Amat, ya había advertido de la dificultad del Alcoi, un rival que en la Liga les ganó por un claro 5-2. De hecho, fueron los alicantinos los que dominaron los primeros compases y los que pudieron adelantarse, ya que antes de que se cumpliera el minuto dos los árbitros señalaron penalti por un derribo de Jordi Badia a Gonzalo Pérez. El propio Pérez hizo el lanzamiento pero Martí Zapater lo detuvo.

Quien no perdonó fue Fran ‘Tombita’ Torres que, en el minuto 4 recibió una bola, dribló al portero y firmó el 1-0. El Alcoi llegaba con peligro, pero topaba siempre con un Zapater inmenso, mientras el Llista buscaba sus opciones a la contra. Nuno Paiva pudo ampliar la ventaja en una de ellas (12’) y también dispuso de una ocasión Darío Giménez en el 15, con un lanzamiento directo por tarjeta azul a Pablo del Río, que el argentino no acertó a transformar.

El partido era intenso, con llegadas a ambas porterías y en una de ellas Jordi Badia lanzó un potente disparo desde fuera del área para colocar el 2-0 (20’). El Alcoi, que no se rindió en ningún momento, recortó distancias con un remate de Ferran Formatjé en el minuto 22 y, tras un gol anulado a Jordi Badia de forma incomprensible, finalizó la primera parte.

El Llista mejoró en la segunda parte y se mostró mucho más seguro en defensa. Nuno Paiva anotó el 3-1 en el minuto 35, lo que encarrilaba el pase a semifinales, pero el Alcoi aprovechó la décima falta señalada a los leridanos y que Pablo del Río transformó en el 3-2 (39’).

El partido entraba totalmente abierto en sus diez últimos minutos, aunque el Lleida mantenía una ventaja mínima. Aportó la tranquilidad necesaria Sebas Moncusí que, dentro del área, remató un perfecto centro de Nuno Paiva para marcar el 4-2 (41’). Pero tampoco esta fue la sentencia.

A falta de 2.18 el partido incrementó su ya elevada dosis de suspense. Gonzalo Pérez marcó el 4-3, los árbitros mostraron la segunda tarjeta azul a Darío Giménez a 1.15 del final, Pablo Del Río falló y el Alcoi se la jugó a la carta de quitar al portero y jugar con cinco de pista. El Llista aguantó y ‘Tombita’ recuperó una bola para cerrar el partido con el 5-3. Faltaba un segundo.

❘ Lleida ❘ La jugadora del Pons Lleida, Bruna Odina, jugará hoy ante el Alcoi (9.00) el partido de cuartos de final de la Minicopa, después de que el miércoles diese marcha atrás la Federación Española y modificase la normativa para que puedan jugar equipos mixtos y no exclusivamente masculinos. “Fue toda una sorpresa, la verdad, que cambiasen la normativa porque apenas quedaban dos días y ya me había hecho la idea de que no podría jugar con mis compañeros. Por suerte, la Federación ha rectificado y se ha dado cuenta de que era algo injusto e incomprensible”, explicó ayer Bruna en declaraciones a este diario, mientras se preparaba la bolsa de viaje para ir a Calafell con sus compañeros.

La jugadora de 14 años, que estudia tercero de ESO en el Instituto Manuel de Montsuar, dijo que estaba “muy contenta, pero no solo por mí, sino por todas las chicas que estuvieran en mi caso”, y agradeció “las gestiones y el apoyo del club y de todas las personas que han hecho fuerza” para que la Federación Española reflexionase y diese marcha atrás.

Bruna pudo asistir ayer al partido del primer equipo y cumplió un sueño al estar presente en una Minicopa en la que, tal como ella subrayaba, “no todos los equipos la pueden jugar porque la primera plantilla debe clasificarse para la Copa del Rey”. Por ello, considera que “hubiera sido una decepción no poder jugar con mis compañeros. Me siento parte del equipo y que llegue una competición especial como esta me hace especial ilusión”.

Además de jugar en el infantil mixto del Pons Lleida, que dirige Carles Trilla, también lo hace en el Fem15, que entrena Pol Besora, y hasta se ejercita con el primer equipo femenino. “Entreno cuatro días a la semana. Los lunes con el infantil A mixto y con el sénior femenino. Los martes descanso y los miércoles estoy con el Fem15. Los jueves y viernes vuelvo a entrenarme con el infantil mixto y los fines de semana juego con los dos, el infantil y el Fem15. El club hace lo posible para cuadrar horarios y que pueda jugar con los dos equipos”, explicó.

No oculta que su sueño es poder llegar a jugar en el primer equipo femenino. “Es muy ilusionante tener un primer equipo femenino en el club porque así tenemos un referente. Ojalá un día estén los dos equipos, el masculino y el femenino, en la OK Liga”, manifestó.

Bruna comenzó practicando pádel cuando tenía 5 años, después jugó a fútbol, pero le gustaba patinar y probó el hockey. “Estudiaba en la Escola Alba y estaba allí el que era entonces coordinador del Llista, el Marsu (Marc Soler) y nos dijo a los alumnos si queríamos probar el hockey. Fui y me gustó. Durante un tiempo patinamos y después empezamos el aprendizaje con el stick. Es un deporte difícil porque combinas dos cosas, pero me encanta”.

Edu Amat: “Nos hemos cargado de moral para afrontar la semifinal”

Edu Amat, entrenador del Pons Lleida, estaba muy contento por la clasificación para las semifinales y por cómo su equipo había superado a un rival complicado como el Alcoi. “Ahora tenemos 48 horas para descansar y recuperarnos y corregiremos errores, pero nos hemos cargado de moral para afrontar el partido de semifinales. La Copa siempre es un torneo muy abierto”, explicó.

Añadió que “hemos hecho un buen partido. En la primera parte nos ha costado controlar su remate exterior, pero en la segunda hemos vuelto a ver al Llista defensivo de los grandes partidos y esa buena defensa nos ha dado fortaleza”.Admitió que habían sufrido, pero lo consideró normal en este torneo. “Sí, hemos sufrido, pero es la Copa y cuaquier equipo puede ganar al que tenga delante. Ellos han creído en todo momento, pero en las situaciones clave hemos sido un equipo y nos hemos sentido seguros”. Lamentó la baja de Nico Ojeda, con una lesión en la rodilla, lo que le restó rotaciones.

Igualada acogerá la Final Four de la WSE Europe Cup el 29 y 30

El Igualada será la sede de la Final Four de la WSE Europe Cup, competición en la que el Pons Lleida será uno de los cuatro participantes y que también aspiraba a acoger. La Federación Europea, la World Skate Europe, anunció ayer que la disputa por el título tendrá lugar en la capital de la Anoia, que también la acogió la pasada temporada yel equipo local fue campeón. La Final Four se disputará en el pabellón de Les Comes los día 29 y 30 de este mes y, en principio, la primera semifinal la jugarán Igualada y Pons Lleida el sábado 29, a las 16.00. A las 18.30 se medirán los dos equipos portugueses clasificados, Riba d’Ave y Tomar. La final será el domingo día 30, a las 12.15.

Para el Pons Lleida esta es la sexta Final Four que disputa de la WSE Europe Cup (antigua Copa CERS), en los últimos siete años. Se proclamó campeón en 2018 y 2019, en ambos casos como anfitrión y en 2021, en Andorra. En 2020 no se disputó por la Covid y en 2022 y 2023 cayó en semifinales. El año pasado disputó la Champions.

El Noia tumbó al Barça, vigente campeón

El Noia será mañana el rival del Pons Lleida en la primera semifinal de la Copa. Derrotó por 0-2 al Barcelona, vigente campeón, ganador de las tres últimas ediciones y el equipo más laureado del torneo, con 26 títulos. Los otros dos semifinalistas sandrán de la jornada de hoy. A las 18.15 se enfrentarán Liceo e Igualada, mientras que los cuartos los cerrarán, a las 20.45, el anfitrión, Calafell y el Reus.