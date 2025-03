Bruna Odina: “Me alegro por mí y por las chicas que estaban como yo”

La jugadora del Pons Lleida, Bruna Odina, jugará hoy ante el Alcoi (9.00) el partido de cuartos de final de la Minicopa, después de que el miércoles diese marcha atrás la Federación Española y modificase la normativa para que puedan jugar equipos mixtos y no exclusivamente masculinos. “Fue toda una sorpresa, la verdad, que cambiasen la normativa porque apenas quedaban dos días y ya me había hecho la idea de que no podría jugar con mis compañeros. Por suerte, la Federación ha rectificado y se ha dado cuenta de que era algo injusto e incomprensible”, explicó ayer Bruna en declaraciones a este diario, mientras se preparaba la bolsa de viaje para ir a Calafell con sus compañeros.

La jugadora de 14 años, que estudia tercero de ESO en el Instituto Manuel de Montsuar, dijo que estaba “muy contenta, pero no solo por mí, sino por todas las chicas que estuvieran en mi caso”, y agradeció “las gestiones y el apoyo del club y de todas las personas que han hecho fuerza” para que la Federación Española reflexionase y diese marcha atrás. Bruna pudo asistir ayer al partido del primer equipo y cumplió un sueño al estar presente en una Minicopa en la que, tal como ella subrayaba, “no todos los equipos la pueden jugar porque la primera plantilla debe clasificarse para la Copa del Rey”. Por ello, considera que “hubiera sido una decepción no poder jugar con mis compañeros. Me siento parte del equipo y que llegue una competición especial como esta me hace especial ilusión”. Además de jugar en el infantil mixto del Pons Lleida, que dirige Carles Trilla, también lo hace en el Fem15, que entrena Pol Besora, y hasta se ejercita con el primer equipo femenino. “Entreno cuatro días a la semana. Los lunes con el infantil A mixto y con el sénior femenino. Los martes descanso y los miércoles estoy con el Fem15. Los jueves y viernes vuelvo a entrenarme con el infantil mixto y los fines de semana juego con los dos, el infantil y el Fem15. El club hace lo posible para cuadrar horarios y que pueda jugar con los dos equipos”, explicó.

No oculta que su sueño es poder llegar a jugar en el primer equipo femenino. “Es muy ilusionante tener un primer equipo femenino en el club porque así tenemos un referente. Ojalá un día estén los dos equipos, el masculino y el femenino, en la OK Liga”, manifestó. Bruna comenzó practicando pádel cuando tenía 5 años, después jugó a fútbol, pero le gustaba patinar y probó el hockey. “Estudiaba en la Escola Alba y estaba allí el que era entonces coordinador del Llista, el Marsu (Marc Soler) y nos dijo a los alumnos si queríamos probar el hockey. Fui y me gustó. Durante un tiempo patinamos y después empezamos el aprendizaje con el stick. Es un deporte difícil porque combinas dos cosas, pero me encanta”.