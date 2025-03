Descenso histórico de Aymar Navarro en la Val d’Aran

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El esquiador aranés especialista en freestyle Aymar Navarro logró el primer descenso conocido en esquís del Tuc des Hemmes, una de las montañas más técnicas y expuestas de la Val d’Aran, con una altitud de 2.359 metros, según informó la revista “Oxígeno”.

La hazaña fue el 5 de marzo, cuando afrontó la ascensión a la cima, sin cuerda y en libre. La subida también sirve para ver el mejor trayecto que debe seguir para poder completar la bajada. Una vez en la cima comenzó otro momento crítico. Pese a sus dudas iniciales y a la escasez de puntos para asegurarse, el freerider logro completar la bajada. “Posiblemente esta ha sido la bajada con más tensión que he hecho en toda mi vida. Era la guinda que me faltaba en mi casa”, declaró Navarro a la revista. “Reía, lloraba, gritaba... me tumbé 15 minutos bajo esa pirámide perfecta, simplemente observándola”, añadió.

El esquiador también agradeció la labor de su compañero Jaime Varela, que se encargó de la grabación con dron, garantizando la seguridad del aranés. Con esta bajada Navarro, cierra uno de los capítulos más importantes de su carrera completando una de las líneas de steep ski más salvajes.