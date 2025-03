Iñigo Idiákez: "Hay plantilla para hacer cosas muy importantes"

Iñigo Idiákez asume las riendas del banquillo del Lleida convencido de que "hay una gran plantilla para hacer cosas muy importantes", a la que le quedan "nueve finales para conseguir el objetivo de estar en play off". "Hay un vestuario maravilloso y la sensación que tengo es que hay que cambiar algo, aunque aún no saben qué, para pasar de una dinámica de empates a la de victorias", apuntó el nuevo inquilino del banquillo azul, que también destacó que "tengo un gran recuerdo de Lleida. He visto el campo hasta arriba aprentando a los rivales y será importante que la afición nos ayude, porque es jugar con uno o dos más".

El buen nivel del equipo fue una de las tres razones que llevaron a a que el técnico vasco aceptara la propuesta de entrenar al conjunto azul. Las otras dos fueron "la historia del club y que el cuerpo me pide marcha", además de reconocer que "el paso de mi hermano (Imanol) claro que ha ayudado a que venga. Él estaba encantado y yo tengo el recuerdo de que con él el Lleida estuvo lo más cerca posible de ascender y yo lo viví aquí". "Sería maravilloso que ahora él viniese a ver como su hermano compite en el play off", deseó.

Idiákez quiso elogiar el trabajo del anterior técnico, Marc Garcia, porque reconoció que "el equipo está muy bien". "Aquí se han hecho las cosas muy bien, el equipo es muy sólido, pero el fútbol es muy difícil, prevalen los detalles, y hablando con los jugadores da la sensación de que hay que cambiar algo, no sé si mucho o poco, pero hay que encontrar la tecla para traducir los empates en victorias", explicó.

En esa línea, destacó que "la plantilla está con ganas y energía. Tengo un vestuario maravilloso, con gente que quiere que le ayudes". Por ello, dejó claro que "yo vengo con mucha energía para hacerlo y que la situación cambie para poner a este club donde se merece". Además, explicó que "toda la plantilla está disponible" para el partido del domingo en casa del colista Mallorca B (12.00), a excepción del sancionado Adri Lledó y avisó de que "tenemos que intentar estar todos disponibles y si hay alguna molestia, que no esté en el día de partido, porque quedan nueve finales y no nos podemos andar con tonterías. De momento, todo el mundo me ha dicho que está bien".

Idiákez también explicó que "cuando tienes buenos jugadores, hay que jugar bien al fútbol". "Mi idea es llegar a jugar lo mejor posible, porque es el camino más fácil para ganar", añadió sobre el estilo de juego que quiere aplicarle al equipo, además de elogiar que "el equipo es sólido, porque ha perdido poquísimo. Hay que intentar tener más claridad a la hora de atacar y encontrar la manera de generar más ocasiones".

Por su parte, el director deportivo, Raúl Fuster, también quiso agradecer el trabajo a Marc Garcia y justificó el cambio en el banquillo porque "no nos convencía la energía que se iba generando y hemos considerado que se tenía que tomar una decisión". Sobre la elección de Idiakez, explicó que "ya habíamos estado en contacto en verano y era la decisión más lógica, porque aún estaba disponible ahora". Además, también habló sobre la elección de Jordi Cortés como segundo: "Es una persona de la casa, que es del Lleida y que tiene capacidad para analizar rivales y experiencia como primer entrenador", destacó.