A ‘semis’ de la Minicopa

❘ calafell ❘ El Pons Lleida infantil, con la jugadora Bruna Odina en sus filas, emuló al primer equipo y también se clasificó para las semifinales, en este caso de la Minicopa, al derrotar ayer al Alcoi por 4-3 con remontada incluida. Su rival será hoy el Barça (9.30 horas), que venció al Noia (3-0).

El equipo dirigido por Carles Trilla debutó con triunfo en un partido muy emocionante y disputado, en el que los leridanos fueron a remolque casi todo el encuentro, pero consiguieron ponerse por delante por primera vez a falta de un minuto y 40 segundos para el final y ya no soltaron la ventaja hasta el final.

El Alcoi inauguró el marcador en el minuto 6 por mediación de Pau Hernández, pero la reacción del Pons Lleida fue inmediata con el empate de Roger Trilla un minuto después.

El equipo alicantino volvió a adelantarse en el marcador en el minuto 11, pero a falta de poco más de dos minutos para llegarse al descanso el conjunto leridano, a través de Leo Fernández, igualó el duelo (2-2).

Con las espadas en alto, comenzó la segunda mitad y el Alcoi volvió a ponerse con ventaja en el marcador con el gol de Santonja en el minuto 42. Y fue a partir de entonces cuando, lejos de venirse abajo, llegó la definitiva reacción listada. Jan Daniel establecía a la igualada a tres a falta de 3’14” para la conclusión y era Roger Trilla, que hizo doblete, el que llevaba el delirio al equipo leridano con el 4-3 a falta de 1’40”.

El Pons Lleida se enfrenta hoy con el Noia con la final como objetivo

El Pons Lleida, después de superar el jueves los cuartos de final con una trabajada victoria sobre el Alcoi (5-3), se enfrenta hoy con el Noia (15.45) en busca de una plaza para la que sería la primera final de la Copa del Rey de su historia. Tendrá delante al equipo que destronó al vigente campeón, el Barça, que cayó en el segundo partido de cuartoa de final ante los de l’Alt Penedès por 0-2. La otra semifinal la disputarán, a las 18.15, el Liceo y el Reus, que ayer eliminaron al Igualada (5-4) y al Calafell (2-1), respectivamente.

Edu Amat, entrenador del Pons Lleida, destacó la ilusión del equipo leridano por hacer historia, volver a ganar hoy y luchar mañana por el título. “Hemos venido con ambición, ya lo habíamos dicho. Sabíamos de la dificultad de todos los partidos, pero la mentalidad del equipo debe ser esta y tenemos ganas e ilusión de clasificarnos para la final”. añadió.Amat dijo que no le sorprendió que el Noia eliminara al Barça. “Antes de empezar la competición todos daban ya al Barça como finalistas. Pero ya lo he dicho otras veces, esto es la Copa y a un partido puede pasar cualquier cosa. Hay mucha igualdad. De todas formas ya sabíamos que el Noia tenía capacidad para ganar al Barça, ya lo acababan de hacer en la Liga de Campeones y están en una dinámica positiva”. Del rival de hoy dijo que “es un equipo sólido, fuerte y sin duda que será complicado. Es un equipo que está en progresión, que está evolucionando y con jugadores de calidad. Pero tenemos nuestras bazas y las jugaremos”.El equipo tampoco podrá contar con Nico Ojeda, lesionado en la rodilla, lo que le deja con una rotación menos. “Nos afecta su baja, por supuesto y más ante un rival tan físico como el Noia. Pero el equipo ya dio un paso adelante ante el Alcoi y estamos en buen momento”, concluyó.Por su parte, Antonio “Chino” Miguélez destacó la carga de moral que supone para el equipo estar en semifinales. “Sí que se puede notar el cansancio en las piernas, pero sin ninguna duda la ilusión pesa más. El equipo tiene ganas de estar en la final”.

Liceo y Reus eliminan al Igualada y al anfitrión Calafell

Liceo y Reus serán los dos equipos que, a partir de las 18.15, se enfrentarán en la segunda semifinal en busca de la otra plaza en la final de mañana domingo (12.15). Los dos partidos de la jornada de cuartos de ayer fueron muy equilibrados. El Liceo eliminó al Igualada por 5-4, mientras que el Reus apeó al anfitrión del torneo, el Calafell, por un ajustado 2-1.