“Ahora nos toca llorar pero hay que levantarse”

Edu Amat no podía esconder la decepción tras perder una final en la que merecieron el premio. “Da mucha rabia”, explicó. “Tengo la sensación de que, no diré que hemos regalado la final, porque no es eso, pero sí que los errores de la primera parte nos han condicionado mucho. Creo que en los cuatro goles de la primera parte podemos hacer mucho más. Nos vamos tocados y ahora toca llorar y ya pensaremos como levantarnos, porque tenemos cosas más bonitas esta temporada por jugar. No nos queda más que levantarnos y luchar por el resto de objetivos”.

Admitió estar orgulloso del papel del Pons Lleida en la Copa. “Sí, por el grupo que tenemos, la ambición y la competitividad. Esto lo valoraremos más en junio que ahora. Las finales no las quiere perder nadie y hoy nos ha tocado perder. Hemos hecho un gran hockey, no sé cuantas veces hemos llegado, he perdido la cuentas de las paradas que ha hecho Càndid... Hemos tenido ocasiones claras y no nos han entrado y ellos en la primera parte han sido mucho más contundentes”.

Aunque no quiso hablar de los árbitros “porque hay cosas que no dependen de nosotros”, dijo que “ha habido jugadas polémicas y sí que ha sido muy fácil tomar ciertas decisiones”, concluyó.

Por su parte, el presidente Enric Duch valoró que “ha sido final histórica, nunca habíamos llegado en 75 años. Hemos hecho una gran Copa y perdemos la final por un gol pero dando una imagen espectacular. Te quedas tocado, pero hay que recuperarse pronto y pensar en otros objetivos. Esto nos ha de servir de experiencia y nos ayudará a crecer. Tenemos que estar superorgullosos y supercontentos por esta gesta, nadie nos va a quitar el mérito que tenemos. Hay que saber de donde venimos y quienes somos” e incidió en que “el gran éxito ya ha sido antes de empezar a jugar, hablando con la Federación, haciendo entender que se estaba cometiendo una injusticia al no dejar jugar a Bruna Odina y se ha podido cambiar la norma”.

El capitán del equipo, Sergi Duch, dijo que “es duro. Perder una final no le gusta a nadie. Lo hemos tenido a nuestro alcance pero hemos pagado los errores de la primera parte. El equipo ha dado un paso adelante en la segunda y nos merecíamos algo más. Hemos tenido muchas ocasiones, la directa al final... es deporte. Hay que estar orgullosos, queda mucha temporada por delante, dos títulos por disputar, así que esto nos ha de servir para aprender”, y añadió que “hemos hecho historia, pero somos ambiciosos y no nos conformamos con llegar a la final, queríamos ser campeones. Estamos tristes pero hay que valorar lo que hemos hecho”.

José Crespín y Jackson Quiñóñez, en el palco

El subdelegado del Gobierno, José Crespín y el concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, vieron el partido desde el palco junto al conseller Berni Álvarez. Al final del partido entraron en el vestuario del Pons Lleida para consolar y animar a los jugadores.

La final tuvo 60 periodistas acreditados

La final, que contó con la presencia de 60 periodistas acretitados, tuvo un lleno absoluto y dos horas antes del partido ya se habían agotado las entradas.