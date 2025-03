El Cadí, sin opción en el derbi

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ girona ❘ El Cadí no tuvo opciones en el derbi frente al Girona, que se impuso con contundencia (82-58), rompiendo el encuentro en el tercer cuarto y alcanzando la condición de colíder. El equipo leridano, que encajó su segunda derrota consecutiva, mantiene tres victorias de margen sobre los puestos de descenso, ya que el Celta perdió frente al Ensino (66-73).

El conjunto de Isaac Fernández tuvo una gran puesta en escena, situándose 11 puntos por encima de las locales (4-15) tras un parcial de 0-7 que culminó Raventós con dos tiros libres. Este marcador obligó al técnico Jordi Sargatal a solicitar tiempo muerto. Despertaron las gerundenses, devolviendo el parcial y provocando esta vez el tiempo muerto de Isaac Fernández (11-15). El partido volvió a igualarse con un triple de Hristova y Carol Guerrero se encargó de cerrar el primer acto (16-17).

El Girona se puso por delante en el inicio del segundo y puso la directa, con 7 puntos de margen tras un triple de Ygueravide (26-19). Gervasini y Ridard intentaron frenar la sangría, pero las locales mostraron su mayor repertorio y se colocaron 9 puntos arriba (33-24). Nuevo tiempo de Isaac Fernández y ligera reacción, antes de que las gerundenses renovaran la máxima diferencia (38-27). Pero el Cadí no quería despedirse tan pronto de sus opciones y reaccionó. En unos buenos minutos de combinación, estableció un parcial de 0-9 y consiguió irse al descanso con esperanzas (38-36).

Estas se esfumaron durante el tercer cuarto, que arrancó con un parcial de 7-0 que frenó Aguilar con un triple imposible. Pero el Girona consiguió romper el partido con un 11-0, antes de otro triple de Soler (56-39). Ygueravide y Touré establecieron una renta de 19 puntos antes de que Isaac Fernández tuviera que gastar su segundo tiempo de la segunda mitad. Las locales todavía tuvieron tiempo de ampliar la diferencia hasta los 22 puntos (64-42) y dejar el partido sentenciado. Las leridanas solo habían sido capaces de anotar dos triples en todos el tercer cuarto. El último acto fue un trámite, ya que el Cadí no era capaz de contrarrestar la calidad de las locales, que llegaron a ponerse con una máxima renta de 27 puntos (77-50), después de un triple de Ainhoa López. El Cadí encajó una derrota esperada en el derbi, aunque mantiene la distancia respecto a los puestos de descenso. El equipo leridano retomará la competición el miércoles 19 (20.00) recibiendo en el Palau al IDK Euskotren, en la que podría ser su primera bala para sellar la permanencia en la Liga Femenina.

Fernández: “Tras el descanso se nos fue el partido de las manos”

Isaac Fernández, técnico del Cadí, señaló después del partido contra el Girona que “el objetivo era hacer el partido lo más largo posible. Está claro que después del descanso se nos ha ido. Creo que hemos bajado los brazos demasiado pronto. Sabe mal no haber podido competir en toda la segunda mitad”. Sobre la permanencia, el entrenador leridano manifestó que “intentamos transmitir que todos los partidos son muy importantes. No te puedo decir qué hubiera pasado si gana el Celta al Ensino. Hasta que no sea matemático, yo estoy en un constante estado de alerta. El objetivo es salvarse lo antes posible, pero lo que no quiero es que una vez conseguido lo dejemos todo. Necesitamos seguir trabajando y ser reconocibles en la pista. Quiero pensar que lo que ha pasado es que teníamos delante a un equipazo como el Girona y no nos ha dado más”, añadió Isaac Fernández después de la contundente derrota en Fontajau.