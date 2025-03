“Ganar fuera es un reto”

Gerard Encuentra tiene asumido que una de las grandes asignaturas que se le siguen resistiendo esta temporada al Hiopos Lleida es ganar lejos del Barris Nord. De hecho, solo lo ha conseguido una vez en los once partidos que lleva disputados hasta la fecha. Fue en la pista del Breogán en la quinta jornada, el 27 de octubre, hace casi cinco meses. Desde entonces el resto de salidas que ha hecho el conjunto leridano han acabado en derrota, algunas muy ajustadas y en pistas muy complicadas.

En su estreno en el Príncipe Felipe de Zaragoza cayó por 101-91 después de una prórroga y de desaprovechar 11 puntos de renta en el tramo final del tercer periodo. Luego cayó por un solo punto en la pista del Baskonia (100-99), compitió hasta que se lo permitieron los árbitros en el WiZink ante todo un Real Madrid (85-78), y puso en muchos aprietos al Tenerife (91-88), mientras que en Murcia se hundió en el último minuto (88-81).

Es por todo ello que el técnico leridano aseguró ayer que ganar mañana en la pista del Granada se lo toma como “un reto”, reconociendo que “nos está costando ganar fuera porque en esta Liga es muy difícil conseguirlo. Está claro que para nosotros tiene que ser un reto, e incluso, una motivación que la gente diga que sin el apoyo de nuestra afición no somos capaces de vencer”.

El duelo ante el cuadro nazarí, que actualmente está una victoria por debajo de los leridanos y con un average desfavorable de 13 puntos (87-74), se antoja como una final, dado que una victoria del Hiopos descolgaría a un rival directo con dos victorias de margen y con el average favorable cuando quedarían once partidos para el final. Encuentra reconoce que el encuentro “es superimportante”, pero no cree que sea crucial, ya que asegura que “la salvación no se decidirá hasta el último momento”.

También avisó de lo que le espera mañana a su equipo en Granada, donde el conjunto local, como ya le ocurrió hace dos semanas al Coruña, se la juega. “Ellos saldrán a morder desde el primer minuto con el apoyo de su gente, y está claro que tendrán un plus porque es un pabellón que aprieta y en casa se hacen más fuertes”, señaló Encuentra, que destacó las nuevas incorporaciones del conjunto andaluz. “Se han reforzado con tres nuevos jugadores, dos de los cuales debutarán contra nosotros, lo que les dará un plus de energía. Será un partido complicado, pero lo afrontamos preparados a nivel táctico y también mental, para que cuando haya un mal momento durante el partido sepamos reaccionar”, comentó el técnico, que incidió en que “tenemos que hacer un buen partido en todo lo que dependa de nosotros”.

Preguntado sobre el impacto que ha tenido James Batemon en el equipo –el estadounidense ha sido el máximo anotador y el más valorado en los dos partidos que ha jugado–, comentó que “sabíamos que era un jugador anotador, capaz de anotar de diferentes posiciones, desde el bloqueo directo o indirecto, tiro de tres o cerca de la pintura. Es un jugador que venía a sumar y estos partidos está sumando en anotación, pero no solo en eso, también suma en defensa, en comunicación, en intensidad. Esperamos que esta semana haga los mismos puntos que ha hecho estos dos encuentros, pero si no anota 18 puntos, que siga sumando en los otros intangibles que también suman mucho para el equipo”, afirmó Encuentra.