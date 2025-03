Flick: “Ganar al Atlético nos dará más confianza”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró que si ganan hoy al Atlético de Madrid (Cívitas Metropolitano, 21.00/DAZN) todavía quedará mucho camino para conquistar LaLiga, si bien admitió que de sumar los tres puntos en el Metropolitano sus jugadores tendrán “más confianza”. Desde la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el técnico alemán valoró que las opciones de victoria ante un rival al que no han ganado en los dos partidos disputados esta temporada (1-2 y 4-4) pasan por “estar concentrados” de principio a fin. “Jugamos dos buenos partidos. En el primer partido de Liga al final no estuvimos tan concentrados. Y en el segundo (Copa del Rey) no lo estuvimos en los primeros minutos y en los minutos finales del segundo tiempo. Tenemos que ir con cuidado. Cuando cometes errores, el Atlético lo aprovecha y te puede penalizar”, argumentó.

De ganar esta noche, el Barcelona, recuperaría el liderato empatado a puntos con el Real Madrid tras vencer los blancos en Villarreal, y gozaría de una renta de cuatro puntos a favor del Atlético habiendo disputado un partido menos que sus rivales por la suspensión del duelo contra Osasuna por la muerte del doctor del primer equipo azulgrana, Carles Miñarro.

Al ser preguntado por si una victoria en el Metropolitano sería clave para ganar la competición doméstica, Flick se mostró cauto al afirmar que todavía quedarán muchas jornadas por disputar. “El Atlético es uno de los mejores equipos de LaLiga junto al Real Madrid y el Athletic Club. Los equipos de la liga saben jugar al fútbol y no es fácil ganar. Estamos en una muy buena situación, jugando a un gran nivel. Si estamos centrados, tenemos mucho potencial y esto me hace muy feliz”, argumentó.

Sobre el desgaste físico que puede tener el Atlético después de caer eliminado de la Liga de Campeones por el Real Madrid tras una prórroga, Flick opinó que el conjunto rojiblanco estará “al 100%”, ya que tiene una plantilla amplia con “grandes jugadores que están en buena forma”. Asimismo, felicitó a Iñigo Martínez por su regreso a la selección. “Lo está haciendo muy bien”, concluyó.

