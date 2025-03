Paso de gigante para la salvación del Hiopos Lleida en Granada (82-85)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El partido ha sido de poca anotación desde el inicio con un 0-1 en el marcador después de tres minutos de juego. Granada ha reaccionado rápidamente con el 12-4 y el Hiopos Lleida no encontraba ideas en ataque. Los tiros libres mantenían a los leridanos en el partido, a pesar de fallar muchos por el camino. Un buen final de cuarto de Granada ha dejado a un 21-12 al final del primer cuarto.

Continuando con la tónica, el Hiopos Lleida cada vez que se aproximaba a los cinco puntos Granada conseguía anotar uno parcial para volver por encima de los diez. Con el 34-31, ha llegado una nueva desconexión leridana para acabar el cuarto encajando un 9-0 y llegando con un 43-31 al descanso.

La anotación no mejoraba y los triples todavía no entraban para el Hiopos Lleida que se mantenía de nuevo dentro del partido gracias a los tiros libres y un Granada que no conseguía romper el partido. Se ha calcado el guion del cuarto anterior y un parcial final del equipo local, esta vez de 6-0, ha dejado la misma diferencia que en el inicio con el 59-57.

En el último cuarto ha llegado la reacción leridana con un Luka Bozic imperial bajo la anilla y la irrupción de Batemon que no había tenido acierto en los minutos anteriores. Granada ha pasado de pensar a ganar el average con el 62-50 a ver cómo le remontaban el partido después de un 2-15 de parcial leridano.

Sin embargo, los granadinos se han situado 71-66 gracias a las canastas de Noua y Rouselle. Cuando el partido parecía perdido una canasta de dos de Batemon y un triple de Muric han empatado el partido. El esloveno ha fallado el tiro libre adicional que podía dar la victoria y el partido ha ido a la prórroga con el 73-73.

En el tiempo extra el Hiopos Lleida ha jugado muy bien con los nervios de Granada y Batemon ha llevado la batuta, mientras Bozic castigaba cada acción en la pintura. Finalmente, con el empate en 80, Rafa Villar ha sacado un dos más uno, en una gran penetración y los tiros libres de Walden han sentenciado el partido y la octava victoria para los leridanos con uno definitivo 82-85.