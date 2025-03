Triunfo necesario

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La mejor forma de superar una decepción es con una victoria y el Vila-sana superó ayer el disgusto de la eliminación de la Champions del fin de semana anterior ante el Fraga, con una victoria tan necesaria como importante en la pista del Sant Cugat, donde se impuso por 2-4 después de remontar el tanto inicial de las barcelonesas.

No fue sin duda el mejor partido del equipo de Lluís Rodero que, además del cansancio acumulado a estas alturas de la competición, tuvo la baja de Luchi Agudo. Las del Pla d’Urgell fueron de menos a más y lograron su objetivo, sumar tres puntos para seguir optando al título, más abierto que nunca tras la victoria del Fraga sobre el líder Telecable Gijón (ver desglose), que deja la cabeza de la tabla con los cuatro aspirantes separados únicamente por 3 puntos.

El Vila-sana, todavía con la eliminación de la Champions del fin de semana anterior en la cabeza, pese a su victoria ante el Fraga (5-4), insuficiente para apartar a las fragatinas de la Final Four, no se podía permitir otro revés en la Liga. No empezó bien el partido para las del Pla d’Urgell que, en los primeros compases del partido pecaron de precipitación en sus acciones, lo que les privó de transformar en gol alguna de sus primeras llegadas a la portería local. Quien sí acertó, en el minuto 10, fue Arian Martín, que marcó el 1-0 para el Sant Cugat.

El equipo reaccionó tras el tanto local, consciente de que no podía permitirse dejarse puntos en Sant Cugat y empezó a mejorar su juego, con llegadas con peligro a la meta defendida por Carla Batlle. Pero faltaba el gol y quien lo encontró fue Gimena Gómez, que puso el 1-1 en el marcador con un certero remate en el minuto 13. A pesar de que el equipo leridano dispuso de más ocasiones y Sandra Coelho impidió más goles locales, el marcador ya no se movió y el partido llegó al descanso con esta igualada en el marcador.

El Vila-sana salió en la segunda parte dispuesto a dar un paso adelante y lo dio. Buscó la victoria desde los primeros compases de la reanudación y fue Victòria Porta quien la encarriló, con el 1-2 en el minuto 30. El equipo del Pla d’Urgell jugó más tranquilo con el marcador a favor, aunque consciente de que necesitaba matar el partido. Fue de nuevo Victòria Porta quien marcó, con otro gran remate que significó el 1-3 en el minuto 39.

Ya en los últimos minutos del partido llegó el 1-4, gracias a un penalti transformado por Victòria Porta, que firmó su hat-trick en el 47 y, un minuto después, Alba Ambrós recortó distancias para el Sant Cugat, para colocar el definitivo 2-4.

La Liga se para hasta el 29 de este mes, cuando el equipo recibirá al Bigues i Riells y la siguiente salida será clave, el 5 de abril, cuando visitará al Fraga en el Sotet.

❘ fraga ❘ El Fraga tumbó ayer al líder la OK Liga Femenina, el Telecable Gijón, al que derrotó por 2-0 en el Pabellón del Sotet. Es la segunda derrota que sufre el equipo asturiano, después de la que sufrió en casa en la jornada 10 ante el Palau de Plegamans (1-6), con lo que se comprime la cabeza de la tabla, con los cuatro equipos aspirantes al título separados solamente por 3 puntos.

El duelo entre dos de los aspirantes a llevarse el título de Liga sirvió para confirmar la igualdad que hay en la competición. El Fraga se puso por delante con un gol de Aina Arxe en el minuto 17 y sentenció con un tanto de la argentine Julieta Fernández en el 35.

Rodero: “Lo más importante han sido los puntos”

El entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, reconoció que el equipo no había estado a un gran nivel, pero valoró la importancia de la victoria en un momento clave de la competición. “Lo más importante han sido los tres puntos que hemos sumado”, destacó.

“Hemos empezado con un poco de precipitación, con ganas de ponernos por delante en el marcador, pero han sido ellas las que han marcado primero”, explicó. “Después sí, ya hemos jugado con más tranquilidad y ha habido fases del juego en las que hemos sido superiores y hemos podido encarrilar la victoria”.Añadió que no era un partido fácil de afrontar, después de la decepción sufrida el pasado fin de semana tras quedar eliminadas de la Champions. “Son partidos emocionalmente difíciles. Me qudo con la victoria y la recuperación que ha mostrado el equipo. Creo que estamos en un buen momento y de ahora en adelante cada partido es importante”, añadió.Reconoció también que necesitaban ganar en un partido que no era fácil. “Era lo más importante, siempre gusta hacerlo jugando bien, pero en esta ocasión lo más importante era sumar tres puntos y mantenernos vivos en la lucha por el título”, insistió.