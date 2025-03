Victoria de campeón

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barcelona dio un gran golpe al imponerse ayer por 2-4 en el campo del Atlético de Madrid, ofreciendo una gran exhibición de juego y contundencia goleadora, remontando un 2-0 y ratificando su liderato en una Liga en la que va lanzado. El triunfo le sitúa al frente de la clasificación con 60 puntos, los mismos que el Madrid, pero con un partido menos.

En el minuto 91 y medio, ya con el 2-2 en el marcador, después de levantar el Barcelona un 2-0 en contra, Lamine Yamal probó suerte con un tiro que rebotó en Reinildo Mandava y batió a Jan Oblak para colocar el 2-3 entre la desolación del Atlético de Madrid y la apoteosis del Barcelona, que aún aumentaría el castigo con el segundo gol de Ferran Torres, para ratificar su favoritismo al título.

Ya antes había igualado un 2-0 en contra en apenas seis minutos, cuando se levantó con un zurdazo de Robert Lewandowski y un testarazo de Ferran Torres, niveló un partido que parecía perdido y frustró al Atlético de Madrid, que se había adelantado por medio de Julián Álvarez y Alexander Sorloth. Con el 2-3 de Lamine Yamal y el 2-4 de Ferran Torres hasta la diferencia particular le corresponde al Barça. Al Atlético no le remontaban un 2-0 como local desde el 4 de noviembre del 2007, cuando el Villarreal se impuso por 3-4. Han tenido que pasar 663 partidos.

El Atlético se queda a cuatro puntos del Barcelona, que son siete si gana su duelo pendiente ante Osasuna, y del Real Madrid. El conjunto azulgrana mantiene su firmeza. Y eso son palabras mayores, en un duelo como el del Metropolitano, en el que encadenó su séptimo triunfo, con la reacción del segundo tiempo, con carácter y talento.

El inicio ya fue del Barça. Cuarto de hora. Un 70 por ciento de posesión. Y la amenaza de Lamine Yamal, futbolista superlativo, extremo desbordante. La sensación diferencial en su equipo y la inquietud constante en su adversario, protegido un defensivo Atlético por la velocidad de Reinildo y las ayudas de Lino.

Pero quien golpeó primero fue el Atlético. Al filo del descanso, con su mejor arma, el contragolpe, Julián Álvarez marcó el 1-0. A poco de iniciarse la segunda parte, el Atlético, que había cedido la posesión al Barça, firmaba el 2-0 en otra contra, culminada en esta ocasión por Sorloth.

Pero no fue la sentencia. El Barcelona contestó en la siguiente jugada, con el zurdazo de Lewandowski inalcanzable para Oblak. El 2-1 y mucho partido por jugar. En el minuto 77, seis después del tanto del atacante polaco, su trigésimo quinto de la temporada, el conjunto azulgrana fue aún más allá, indetectable Ferran Torres para anotar de cabeza el 2-2. Este es el Barça. Capaz de todo.

Y ambicioso. Cuando el partido parecía condenado a un empate, ya en el minuto 91, Lamine Yamal se alió con el rebote en Reinildo para culminar la remontada y situar el 2-3 que premiaba la apuesta ofensiva del equipo. La apoteosis del Barcelona fue una expresión poderosa de la importancia de su victoria. La incredulidad del Atlético, de la desolación. Y aún llegaría el 2-4 de Ferran Torres. El Barcelona suma más que tres puntos, una gran carga de moral para ir a por el título.

❘ madrid ❘ Hansi Flick se confesó feliz por la victoria y señaló que el equipo no mereció el 2-0 con el que se encontró. “Creo que hemos jugado bien en la primera parte. Después de recibir dos goles hemos demostrado una gran mentalidad, el equipo ha luchado y generado ocasiones de manera increíble. Estoy muy feliz por el equipo, por el club y por los aficionados”, explicó en la rueda de prensa.

Insistió en que “estoy contento y feliz por este equipo. No han tirado nunca la toalla. La reacción ha sido increíble, así es como queremos actuar en el terreno de juego. Estoy muy, muy orgulloso”.

Celebró la reacción que tuvo el equipo después de verse con un 2-0. “Sí, desde luego ha sido lo más importante. Pero se juega como se entrena y ellos lo están haciendo muy bien. Tenemos mucha confianza en cómo queremos jugar y este equipo cuando comete un error, luego lo utiliza. Es un equipo fantástico, con pasión” y añadió que “estar dos goles por detrás del Atlético y cambiar el resultado en 20 minutos es muy importante. Demuestra que el equipo cree en sus puntos fuertes”.

Sobre el partido pendiente contra Osasuna dijo no tener ninguna noticia de cuando se jugará.

❘ sevilla ❘ El Athletic, con un gol de Yeray Álvarez en el minuto 84, se impuso 0-1 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y consolida su cuarta posición en la clasificación, a la vez que desinfla la ilusión del Sevilla de engancharse a la lucha por la zona europea. En otros partidos de ayer, el Betis ganó 2-3 en Leganés, el Getafe venció 1-2 en su visita a Osasuna y Rayo Vallecano y Real Sociedad empataron 2-2.

“Ganar aquí es un golpe sobre la mesa”

Lamine Yamal, autor del 2-3, dijo que “era un partido muy importante. Ganar al Atlético es un golpe sobre la mesa. Nos ponemos líderes con un partido menos. Estamos muy contentos”, expresó a ‘Dazn’, donde desveló que estaban “en el vestuario todos juntos” celebrando la victoria y disfrutando”. “Al final, de la rabia de que no estábamos cómodos, hemos sacado nuestra mejor cara. El equipo me ha necesitado y he marcado”.

Ferran Torres, 100 partidos de azulgrana

Ferran Torres cumplió ayer su partido número 100 con el Barcelona y lo celebró de la mejor manera posible, con un doblete que dio solidez a la remontada. Marcó el 2-2 de un cabezazo y, ya en el tiempo añadido, sentenció el partido con el 2-4, en un gran remate. En estos 100 partidos el valenciano ha marcado 22 goles, aunque en la actual temporda ha firmado 13, siete de ellos conseguidos en una Liga que cada vez tiene más color azulgrana.

Enrique Cerezo, crítico con el VAR y la UEFA

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, criticó duramente al VAR y el penalti anulado a Julián Álvarez en el euroderbi, tras la comida entre las directivas. “El VAR es una herramienta nefasta para el fútbol. Vino para garantizar justicia y lo que está haciendo es no garantizarla. Es una mala herramienta que no tiene ningún sentido” y añadió que “tengo las imágentes de la UEFA y lo que se ve es que ni roza la pelota”.