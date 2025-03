De cabeza al play off

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Pons Lleida cumplió ayer con la misión que se había autoimpuesto. Ganó el Caldes por 5-2, con lo que sumó tres puntos para cerrar con 6 sobre 9 posibles la semana previa a la Final Four de la WSE Europe Cup, que se disputará el próximo fin de semana en Igualada y logró un triunfo que, virtualmente, le sitúa en el play off por el título. A falta de cuatro partidos para que acabe la fase regular de la Liga, es decir, con 12 puntos en juego, tiene una ventaja de 10 sobre los equipos que quedan fuera de la zona de play off. Además, como destacó Edu Amat –ver desglose– la victoria certifica matemáticamente la permanencia, algo que el año pasado costó cerrar.

Pero esta temporada el Pons Lleida es otro equipo. La permanencia nunca se ha visto en peligro, la mirada siempre ha sido hacia arriba y, con un juego que acostumbra a ser espectacular y una capacidad ofensiva que le ha llevado a ser el segundo equipo máximo goleador de la Liga, el Llista ha disputado la Copa del Rey, donde llegó a la final con derrota ante el Reus; se ha clasificado una vez más para la Final Four de su competición fetiche, la WSE Europe Cup –antigua CERS– que ha ganado tres veces y en la Liga va a pelear por el título.

Esta capacidad ofensiva la volvió a exhibir ayer y de una manera coral, cinco goles, cinco goleadores diferentes. Superó a un Caldes siempre complicado, para sumar una victoria que le ratifica en la parte alta de la clasificación.

Amat quería ganar para tener por delante una semana con la cabeza puesta solamente en Igualada. Y lo logró con solvencia y de la mano de un espectacular Darío Giménez. El argentino marcó un gol y fue el asistente en los otros cuatro. El equipo salió con intensidad, se hizo rápidamente con el control del partido y muy pronto se situó por delante en el marcador. Tras una primera ocasión clara de Jordi Badia, que salió fuera por poco, Darío Giménez empezó a marcar la diferencia. En el minuto 4 ‘Tombita’ robó una bola, se plantó ante Arnau Martínez y aunque no acertó en su remate, el rechace fue a parar a Darío, que puso el 1-0 en el marcador.

El Caldes demostró enseguida que no lo iba a poner fácil y Adrià Ballart, en dos acciones rápidas, estrelló una bola en el poste y erró una contra clara. La respuesta del Pons Lleida fue demoledora y Jordi Badia, a pase de Darío, que firmó una espectacular jugada, colocó el 2-0 en el minuto 8.

El Llista, además, se defendía con eficacia, mientras seguía buscando la portería visitante. Nuno Paiva dispuso de una gran ocasión en el minuto 15 y, en el 16, Fran ‘Tombita’ Torres lanzó al poste una falta directa. Pero como en hockey no suele haber victorias fáciles, Lluc Vila anotó el 2-1 en elminuto 20, con un potente lanzamiento lejano. El Llista, no obstante, dio una respuesta contundente y Nuno Paiva firmó el 3-1 en el minuto 23, a pase de Darío Giménez. Con este resultado se llegó al descanso.

El Pons Lleida encarriló la vicrtoria en el inicio de la segunda parte. Apenas iniciada, Sebas Moncusí recibió un excelente servicio en profundidad de Darío Giménez para firmar el 4-1 que añadía tranquilidad al equipo de Edu Amat, que no pasaba apuros, aunque el Caldes tenía llegadas peligrosas que, entre la excelente actuación de Martí Zapater y los postes, no acababan en gol.

Pero si el Pons Lleida quería ganar para asegurar virtualmente el play off, el Caldes buscaba puntos para evitar acabar la fase regular sufriendo. En el minuto 30 David Gelmà estrelló un potente remate en el poste, acción a la que respondió ‘Tombita’ con otro palo y, después de que Gelmà topara de nuevo con el poste (40’) en el minuto 41 el joven de 18 años Marc Zanón firmó una excelente jugada personal que acabó con el 4-2.

Pero cuaquier atisbo de sufrimiento lo zanjó de raíz Fran ‘Tombita’ Torres para culminar con el 5-2 otro magnífico servicio de Darío Giménez. Con el reloj corriendo a su favor, el Pons Lleida ya se dedicó a conservar la cómoda renta ante un Caldes rendido, hasta el punto de que los últimos 20 segundos ya no se jugaron. El Llista había logrado su objetivo.

❘ lleida ❘ Edu Amat se mostraba satisfecho por la victoria. “Queremos ganar todos los partidos y este era uno importante, porque marcaba la línea del play off. Las sensaciones de los últimos partidos es que en casa somos capaces de gestionar resultados a favor, que era un poco lo que nos costó en la primera vuelta y los acabamos cerrando, que fueron los puntos que se nos acabaron escapando en la primera patte de la Liga. Estoy contento en este aspecto, contento de cómo llegamos a la Final Four, conteno del papel que está haciendo el equipo este año en la Liga, que matemáticamente ya estamos salvados, que es algo que lo hubiéramos firmado todos a falta de cuatro jornadas y virtulamente estamos en el play off”, valoró.

Celebró también el acierto ofensivo. “Estamos muy finos en ataque, somos un equipo con talento ofensivo, hemos basado nuestro modelo de juego en eso y en la primera parte la diferencia ha sido esa, que hemos metido las que hemos tenido y a ellos les ha faltado un punto de acierto”. Destacó también que “cuando ellos se han acercado en el marcador nosotros hemos marcado muy rápido”, así como el hecho de que los cinco goles los marcaron cinco jugadores diferentes: “Todos tienen calidad para marcar y esbueno no depender de un jugador”.