Otros tres puntos de oro del AEM

Sin necesidad de mostrar su versión más brillante, el AEM sumó ayer otros tres puntos muy valiosos en su lucha por los puestos de play off, tras superar por la mínima al Villarreal gracias a un gol de Inés (1-0) al cuarto de hora de juego.

Con todo el partido por delante, el conjunto leridano supo gestionar la ventaja sin alardes pero también con muy poco sufimiento ante un rival que lucha por dejar atrás los puestos de descenso pese a ser un recién descendido de la Liga F. Fue así porque el Villarreal, como tantos otros equipos que han pasado por el Recasens, trató de hacer muchas cosas pero ninguna le resultó efectiva y el equipo leridano, cuarto en la tabla, encadenó su quinta victoria en casa, superando el golpe que supuso la última derrota ante un Osasuna que ayer también cumplió, superando al Albacete (0-3), y que se mantiene a cuatro puntos del AEM, como primer equipo fuera del play off.

Leridanas y navarras fueron las únicas que cumplieron en esta zona de la tabla y dejan a cuatro equipos en cuatro puntos entre la tercera y la sexta plaza. Logroño y AEM están empatados a 38 puntos, con las riojanas por delante por average general. El Cacereño, que ayer empató en Huelva (0-0) y tiene el average perdido con el AEM, está a tres puntos, con Osasuna, el único aspirante a asaltar una de las tres plazas de promoción aún en juego, sexto y a uno del conjunto extremeño, a cuatro jornadas del final.

El equipo de Rubén López recibía a un Villarreal a tres puntos del descenso y trató de jugar con la ansiedad de su rival, imponiendo un ritmo bajo y cediéndole el balón. Pese a los riesgos del conjunto ‘groguet’, el AEM sufría para robar y transitar, pero volvió a tirar de la mejor carta de su repertorio, el balón parado, para avivar un partido sin nada reseñable en el primer cuarto de hora. Cuando se cumplía el minuto 15, las leridanas forzaron su primer córner y Evelyn sorprendió con un centro raso que Vero Herrera remató obligando a intervenir a la meta visitante Quesada.

Parecía que se alejaba el peligro, pero el balón volvió a caer en Evelyn, que colgó un balón medido al segundo palo que Inés convirtió en el 1-0, con el que la canaria logró la décima asistencia del curso –nueve en Liga y una en Copa–.

La ventaja no hizo más que reforzar el papel de ambos equipos. El Villarreal trataba de imponerse con el balón y el AEM amenazaba con transiciones. De hecho, una de ellas pudo suponer la expulsión de Miguélez por un agarrón como última defensora (24’), que se sancionó con amarilla y terminó con una falta de Evelyn desviada tras tocar en la barrera y otro remate peligroso de Inés en el córner posterior.

El Villarreal, por su parte, solo consiguió una ocasión clara en cada periodo. En el primero, Aixa definió una buena combinación con un remate cruzado a centímetros del poste (35’) y, en el segundo tiempo, fue la aranesa Riquelme quien puso a prueba a Mon en el 74, con un tiro esquinado que la meta atrapó con seguridad.

Entre las dos acciones, especialmente tras el descanso, el equipo castellonense tuvo dominio territorial, pero quien más inquietaba era un AEM que salía al contragolpe pero siempre acabó fallando en la toma de decisiones final o porque la asistente señaló varios fueras de juego cuando las atacantes encaraban a la portera.

Los minutos pasaban, pero con ellos solo crecía la desesperación del Villarreal, que desbarató sus últimos intentos con tiros lejanos que no supusieron ningún tipo de peligro a un AEM que encuentra su versión más sólida cuando los partidos están más apretados. Y ayer lo volvió a demostrar, con otra portería a cero y otros tres puntos en este final de temporada.

❘ lleida ❘ El técnico del AEM, Rubén López, valoró especialmente la victoria porque “en casa es donde nos tenemos que hacer más fuertes y era importante ganar porque los rivales están haciendo los deberes y nosotros también debemos hacerlos porque estará todo muy apretado hasta el final”. Por ello, el entrenador destacó que “debemos pensar solo en nosotras y afrontar los siguientes partidos pensando que el rival será difícil y aquí tenemos que ganar”.

Además, le dio especial importancia a “dejar la portería a cero”, porque “si no encajas, casi que aseguras la victoria, porque siempre encontramos alguna ocasión”. “En este tramo final de temporada, los partidos no están tan abiertos y es vital no encajar, porque te aseguran un buen resultado”, añadió.

No obstante, el entrenador lamentó que “con balón podíamos hacer transiciones, pero lo digo siempre, nos falta decidir un poco mejor en tres cuartos de campo para sentenciar los partidos, porque hemos tenido la posibilidad en las dos partes”. Aun así, volvió a celebrar que “el balón parado nos está dando puntos y tenemos que seguir trabajando en estas situaciones, que desencallan partidos”.

Por su parte, la goleadora Inés Faddi se mostró “muy contenta por el gol, más que nada porque ayuda al equipo a seguir arriba peleando por el objetivo y porque el gol nos ha tranquilizado”. De hecho, destacó que “los tres puntos son muy importantes para mantener la buena dinámica en casa” y recalcó que “es tan importante ganar como mantener la portería a cero”.