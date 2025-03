El leridano Bernat Canut dejó una huella imborrable en el Cadí La Seu durante las cinco temporadas que lo dirigió, coincidiendo con la época más laureada del club, y ahora ha hecho lo mismo en tierras murcianas, con la única diferencia que lo ha logrado en tiempo récord. Llegó el pasado verano al Hozono Global Jairis después de ganar Liga y Copa en Suecia, y unos meses después ha hecho historia conquistando la Copa de la Reina, el mayor hito del club de Alcantarilla y el mayor logro del técnico altourgelense.

“Lo dije el domingo muchas veces, si ahora me despierto de este sueño me dará mucha rabia, pero creo que ya somos conscientes de que ha pasado realmente”, declaraba ayer Canut a SEGRE, reconociendo que ni en sus mejores sueños había pensado semejante proeza, ya que su equipo fue capaz de ganar, uno tras otro, a los tres primeros clasificados de la Liga. “Sin duda ha sido una gran sorpresa. Llegábamos en un buen momento y estábamos convencidos de que competiríamos contra el Valencia en los cuartos de final, pero en ningún momento pensábamos que esto se alargaría al sábado o al domingo para jugar la final. Además, hemos pasado por el camino más difícil, ganando al Valencia, al Girona, que ahora mismo es el líder de la Liga, y en la final al campeón de campeones, que es Salamanca. Esto lo hace aún más especial. ¡Madre mía!, no queremos despertar de este sueño”, afirmó.

Canut, que en su palmarés también destaca una medalla de plata conquistada en el Mundial con la selección española sub-19 femenina, se vengó en semifinales del Girona, club al que dirigió hace dos temporadas tras dejar el Cadí y del que tuvo una salida “extraña”, como él mismo reconoce. “Se cierra la herida que todavía estaba abierta”, asegura, para añadir: “No fue una salida fácil, más bien extraña, aunque tengo que decir que en los últimos meses sus representantes se han portado muy bien conmigo. Ya cuando fuimos en la primera vuelta a Girona arreglamos las cosas y ahora tengo una relación cordial con ellos”.

El técnico de La Seu desveló que seguirá en tierras murcianas la temporada que viene. “Prácticamente está cerrada mi continuidad. Tenía un 1+1 de contrato y me gustaría seguir porque es un proyecto sólido, que tiene ambición de crecer. No es nada fácil encontrar un lugar donde confíen en ti y te dejen hacer. Ahora hemos ganado, pero hemos tenido momentos malos durante el año, derrotas duras como la eliminación en los dieciseisavos de final de la EuroCup después de hacer una fase inicial impoluta, y esos son los momentos en los que ves que el club te apoya y confía en ti”, explicó Canut, que no se olvidó de su Cadí. “Ha hecho una segunda vuelta muy buena y me alegro de que se haya escapado de la parte baja y continúe una temporada más en LF1, porque es un club al que le tengo muchísima estima”, afirmó.