La novena del Hiopos Lleida llega al Nuevo Congost (89-95)

El equipo de Gerard Encuentra ha empezado enchufado desde el inicio del partido con un 7-14. Los dos equipos veían la canasta con facilidad, Edo Muric con cinco triples anotados lideraba el ataque leridano. El Manresa intercambiaba el liderazgo en el marcador con un gran Àlex Reyes. El primer cuarto acababa con uno ajustado 28-29.

El ritmo no se detenía al segundo cuarto. Les defensas no existían, sin embargo, Manresa se ha cargado rápidamente de faltas. El Hiopos Lleida continuaba enchufado en ataque con la aparición de Batemon que no había anotado al primer cuarto y un Oriol Paulí con grandes porcentajes. La mejor primera mitad ofensiva del Hiopos Lleida se ha acabado con un 53-58 en el marcador.

Desde el inicio del tercer cuarto se ha visto un partido más defensivo donde Manresa quería recortar distancias, pero los leridanos no dejaban igualarlo del todo en los del Bages. Alston ha llegado a la cuarta falta personal muy pronto y prácticamente no ha jugado en todo el cuarto. Sin líderes en ataque, Manresa ha empezado a fallar muchos triples y los de Lleida lo han aprovechado para seguir mandando con el 72-76 al final del cuarto.

El último cuarto empezaba mal con cinco puntos locales por remontar. La reacción leridana ha sido muy positiva en el peor momento para el equipo, ha aparecido Batemon y los rebotes de Oriola para remontar el partido de nuevo. El equipo de Gerard Encuentra se ha situado sobre los cinco puntos de ventaja y ha jugado muy bien los últimos minutos sin sufrir del todo. Finalmente, llega la novena por 89-95 para seguir acercándose a la salvación.