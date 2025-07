“Es el partido más regular”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra alabó el juego desplegados por sus jugadores en una victoria de gran valor y afirmó que “si no es el partido más completo que hemos hecho, sí es el más regular, aguantando bien los malos momentos. Le doy mucho valor por ganar fuera de casa, que es muy difícil y en esta pista, con este ambiente, aún más”.

El técnico leridano se mostró muy contento con el trabajo, sobre todo porque “el equipo ha demostrado mucho carácter durante todo el partido. La puesta en escena ha sido muy buena, con mucha energía y sabiendo dónde teníamos que atacar, con las ideas claras, y sabiendo cómo defender”. Además, puso especial hincapié en el primer tiempo: “Hemos salido muy valientes, con confianza, descaro y buena mentalidad. Los dos equipos en la primera parte hemos estado muy acertados desde la línea de tres y para el espectador era un partido muy chulo”, comentó.

Encuentra dejó claras las claves de la victoria. “Hemos sido muy regulares todo el partido, y eso nos ha dado la victoria. Ellos se han puesto un punto por encima y nos podían entrar dudas, pero hemos aguantado con tres buenas defensas y sin bajar los brazos. Hemos ganado el rebote, las asistencias, hemos circulado bien el balón, pisando la pintura y defendiendo muy bien a Alston”, indicó. Destacó la resiliencia del grupo y afirmó: “el equipo trabaja muy bien, los chicos siempre quieren aunque a veces no nos llegue. Hoy ha sido un punto de reivindicación, si trabajamos bien, hay recompensas. No hemos conseguido nada, hay que tocar con los pies en el suelo”. Sobre la clasificación dejó claro que “hasta que no sea matemático no quiero saber nada, pienso en el día a día. Ahora toca pensar en el Breogán”.

Los jugadores lo celebraron en la grada

Diez minutos habían pasado del final del encuentro. Con la afición local ya fuera del Nou Congost, los jugadores del Hiopos Lleida salieron de nuevo a la pista y subieron hasta la zona donde se ubicaban los más de cien seguidores leridanos, uniéndose a los cánticos. Oriol Paulí y James Batemon fueron de los más activos en las celebraciones.

El Girona gana y sentencia al Coruña

El Girona, al igual que el Hiopos Lleida, saldó su partido de ayer con victoria, aunque la suya fue doble, ya que ganó al colista Coruña a domicilio. El conjunto gallego estaba obligado a ganar para agarrarse a las pocas opciones que le quedaban de salvación, pero acabó sucumbiendo por 89-99, lo que le deja prácticamente sentenciado a volver un año después de la LEB Oro, ahora Primera FEB. Otro de los equipos inmersos en la lucha, el Andorra, también ganó, en su caso en la pista del Murcia por 79-85, por lo que empata con Lleida, Girona y Bilbao, este con un partido menos, con nueve triunfos. En el otro partido, el Tenerife se impuso en Zaragoza (89-93).