Oportunidad para un AEM con bajas ante el colista, ya descendido

El AEM afronta hoy (12.30/Lleida TV) su penútimo partido en casa de la Liga regular con la visita del Sporting Huelva, el colista destacado y que la semana pasada certificó su descenso matemático. Así, el conjunto leridano, que es cuarto, quiere aprovechar la situación de su rival y su buen momento en casa para incluso ampliar su margen en el play off, después de que Osasuna empatara ayer ante Alavés y se quede tres puntos por detrás de las leridanas, con los mismos 35 que el Cacereño, que juega hoy ante el Barça B y ahora es el equipo fuera de la promoción.

El técnico de las leridanas, Rubén López, destacó que “el equipo llega con ganas y con mucha ilusión”, por lo que aseguró que “no nos confiaremos” pese a que el rival ya no tenga nada en juego. No obstante, el AEM afronta el duelo con bajas de peso, porque no estarán Noe Fernández, por acumulación de amarillas, ni tampoco Evelyn ni Loba, a quienes se ha optado por no forzar. Ellas se unen a las ausencias ya conocidas de Laura Martí y Abril Rodrigo, además de las de larga duración de Laura Fernández y Fati Gharbi para medirse a un Sporting Huelva con cuatro exjugadoras del AEM en plantilla y que, según Rubén López, “se ha reforzado bien y si hubiera empezado la Liga con estas jugadoras, no estaría en esta situación, porque ahora es un equipo que encaja pocos goles”.