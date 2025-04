El Juneda cae goleado en su campo

Publicado por Antoni Bonet Creado: Actualizado:

El Juneda encajó una dolorosa derrota ante el Pirinaica (0-4) y no confirmó las expectativas tras su triunfo de la semana pasada en su visita al Natació Terrassa. Los visitantes plantearon un partido defensivo buscando sorprender al contraataque. El Mollerussa tuvo su ocasión de oro para abrir el marcador en una jugada de Masbernat, que fue objeto de penalti que él mismo ejecutó pero no pudo transformar. Para colmo de males, en la jugada inmediatamente posterior, Moral batió a Roca con un disparo cruzado (0-1). En la última acción de la primera parte, el balón llegó a Cabal, que no pudo resolver con acierto ante Del Río.

En el inicio de la segunda parte, un disparo de Rodríguez se estrelló en la cruceta cuando ya se cantaba el empate. El Pirinaica retrasó líneas para proteger su ventaja, y con el Juneda buscando el gol, un contraataque visitante en el minuto 82 fue culminado por Samper con el 0-2. El gol acabó de hundir las esperanzas del Juneda, que en los últimos minutos encajó otros dos goles que cerraron el marcador con el definitivo 0-4.