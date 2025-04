La plantilla del Lleida se planta y espera soluciones

La plantilla del Lleida CF, que sufre impagos desde enero tal como avanzó ayer SEGRE, acudió ayer a las instalaciones del Camp d’Esports como cada lunes que es el día que sirve de recuperación tras el partido del domingo, pero no se entrenó. Los jugadores estuvieron reunidos, incluidos los miembros del staff técnico, y departieron con el director deportivo Raúl Fuster antes de abandonar las instalaciones. “Hemos decidido no entrenar principalmente por solidaridad con nuestro fisioterapeuta y también porque al no estar él estamos sin nadie que nos pueda atender si hubiéramos sufrido alguna molestia física”, explicaron fuentes de la plantilla.

Los jugadores, técnicos y personal del club, que cobraron en diciembre la última nómina de forma regular, no han recibido aún respuesta del presidente Luis Pereira. Sí van siendo informados de forma ocasional por el resto de directivos, pero Pereira es, al final, quien tiene la clave para arreglar la situación. El empresario hispano-suizo está buscando soluciones y se ha encontrado con numerosas trabas para poder cumplir puntualmente con los pagos, pero la plantilla quiere tener noticias que puedan acabar con la incertidumbre. Ni siquiera emitió Pereira algún comunicado ayer, pese a que socios y aficionados del club mostraron su preocupación a través de las redes por la viabilidad del proyecto.

“Hay gente que lo está pasando muy mal y no solo hablamos de jugadores sino del personal del club. Ya vivimos esta situación la temporada pasada, pero aguantamos porque el equipo iba bien. Ahora la situación se repite”, comentaron ayer las fuentes consultadas.

Con todo, los jugadores volverán a entrenarse mañana, después de la jornada habitual de descanso de los martes. Lo hacen, en primer lugar, porque es su deber pese a la delicada situación por la que pasan, y porque quieren salvar al equipo cuanto antes una vez que se han esfumado las opciones de jugar el play off, que era el objetivo de la temporada. Mientras tanto, diversos clubes catalanes siguen mostrando su solidaridad con el club, en su contencioso con la Paeria, exhibiendo pancartas con el lema: “El Lleida es queda a casa”.