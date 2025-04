Adiós a una pionera

“ Era una persona encantadora, todo educación y simpatía, que desprendía paz y con la que era un placer hablar. Fue una adelantada en temas de igualdad en el deporte dando un gran impulso al tenis femenino”. Así recuerda el presidente del Club Tennis Lleida, José Luis Solans, a Ana Huidobro, decana del tenis catalán y gran referente de este deporte en Lleida, que falleció el pasado sábado a la edad de 101 años.

Ana Huidobro Blanc (Santander, 9-1-1924-Vilafranca del Penedès, 29-3-2025) era la mayor de ocho hermanos y desde muy pequeña frecuentaba las pistas del Club de Tenis Santander. Pero fue en Lleida donde pasó la mayor parte de su vida porque a su esposo, el doctor Antonio Díaz-Prieto, lo trasladaron a la capital del Segrià. Huidobro fue en los años sesenta la primera tenista femenina que tuvo el CT Lleida y se convirtió en todo un icono de la vida deportiva y social de la ciudad. Comenzó jugando en las pistas que había junto al Camp d’Esports y se desplazaba con un Seat 600, cuando en aquel entonces había pocos coches y era inhabitual que condujera una mujer, para ir a las pistas donde debía jugar siempre contra hombres, tanto en los partidos individuales como en los de dobles. Entonces todavía no había socios y los aficionados, como ella, iban simplemente a practicar deporte.

Tal impacto causó en la sociedad leridana que en 1967 impulsó junto al club y dio nombre al primer torneo femenino (ver desglose) que se disputó en España y que finalizó con victoria de una jugadora alemana, Sigrid Michalsky.

Ana Huidobro recibió un homenaje por parte del CT Lleida en 2023 con motivo del centenario del club, que se cumplió en 2020, pero cuyos actos conmemorativos tuvieron que retrasarse debido a la pandemia.

“No sé porqué pusieron mi nombre a un torneo, no era buena jugadora”

El torneo femenino que llevaba su nombre llegó a tener de la mano de la Real Federación Española de Tenis algunas ediciones puntuables para el circuito internacional de la WTA. Y eso que ella misma vio exagerado que lo bautizaran con su nombre porque no se consideraba una buena jugadora, aunque ganó cinco campeonatos provinciales. “Si yo no era buena y no lo fui nunca. Seguramente me lo propusieron porque fui cinco años campeona provincial, pero no jugaba nada bien. Les dije que pusieran otro nombre. Corría mucho, es verdad, pero mi nivel no era nada del otro mundo”, explicaba con gran lucidez en una entrevista con motivo de la celebración del centenario del club, que recoge el libro publicado para la ocasión “CT Lleida. Cent anys d’història” . Que corría mucho da testimonio de ello José Luis Solans. “Le llamaban ‘La piernas’ porque tenía una fuerza descomunal en las piernas y, todo hay que decirlo, un golpe de drive muy potente también”, recuerda el presidente del CT Lleida.

“Hasta los 70 años siempre la vi con una raqueta en las manos. Fue sin duda el buque insignia del tenis femenino en Lleida y merece un reconocimiento que seguro tendrá por parte de las federaciones catalana y española”, concluye Solans.