Una semana después de que salieran a la luz los impagos que vive la plantilla, el técnico del equipo, Iñigo Idiakez, se erigió como portavoz del vestuario y reconoció que “estamos viviendo la situación con muchísima dificultad, porque los jugadores están pasando muchas necesidades”. “Es un equipo que se ha hecho con el presupuesto justo y la gente vive al día. Es una situación muy dura, porque hay jugadores que tienen que irse a vivir con otros compañeros porque no pueden pagar los alquileres, otros que han tenido que tirar de sus padres. El que no paga no ve que el día a día es fundamental”, desarrolló el entrenador vasco, que asumió que la situación de impagos “afecta en todos los aspectos”.

En esa línea, explicó que “la dificultad que tenemos para centrarnos en el fútbol es tremenda. No hablo solo de jugadores, también en las oficinas, con cualquiera que hables, siempre es de dinero. Tú imagina que vas a casa y te preguntan todo el rato si vas a cobrar o ves que no tienes para comer, pues es muy complicado, porque llega un punto en el que el cuerpo no te da para más”. “Intentamos preparar los partidos de la mejor manera posible y los jugadores trabajan bien, pero es verdad que nos meten un gol y el equipo no es tan fuerte mentalmente como podría ser si la situación estuviese al día. Es normal, porque no tienen la vida arreglada, ahora mismo tienen mucho problemas y se vienen abajo”, añadió el técnico, que también expuso las diferencias respecto a una situación similar de impagos que se vivió con su hermano Imanol como técnico. “Cuando estaba mi hermano aquí, eran jugadores que habían hecho su dinero y podían aguantar con lo que habían ganado. Ahora la mayoría de jugadores no han hecho dinero y es una dificultad tremenda. No sabemos cómo se alimentan, no sabemos muchas cosas de lo que les pasa fuera y aquí tampoco tenemos ese dinero para poder cuidarlos”, dijo.

Además, lamentó que “este club tiene un potencial tremendo, pero lo llevamos diciendo 15 años. Lo que hace falta es que el presidente o el inversor que venga, pague lo que ofrezca, aunque seamos el octavo o noveno presupuesto. Cuando se empezó a dejar de pagar, todo desapareció. Este equipo cuando cobraba estaba casi en play off y en el momento crucial de la temporada, cuando llegué yo, se ha fallado y es complicado”.

Por todo ello, pidió que la afición “apoye a los jugadores, porque lo están pasando mal en el día a día y lo necesitan” y, pese a todo, dijo sentirse “con energía al 100% . Tengo la confianza de que lo haremos muy bien en un partido que es trampa (mañana ante el Badalona Futur, ya descendido), pero que tenemos que ganar”.