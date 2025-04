Un poco más líder

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

❘ barcelona ❘ El Barcelona no pudo pasar del empate ante el Betis en el Estadi Olímpic Lluís Companys (1-1), con lo que desperdició una bala para disparar al corazón de LaLiga y enlazar su décimo triunfo en el campeonato. Una victoria le hubiera permitido disponer de un colchón de 6 puntos en el liderato, ya que su perseguidor, el Real Madrid, perdió en el Bernabéu ante el Valencia (1-2).

Aún así, el conjunto azulgrana amplía a cuatro puntos la distancia con el equipo blanco, con un empate que le supo a poco ante un Betis que jugó muy bien sus cartas y supo cómo incomodarle en todo momento. Y es que los verdiblancos demostraron en Montjuïc que la racha de seis victorias consecutivas que llevaban en la competición doméstica no había sido fruto de la casualidad.

Salio bien el Betis, buscándole la espalda a la defensa azulgrana con un fútbol rápido y vertical. Pero se encontró con el castigo del gol en el minuto 7, cuando Gavi hizo el 1-0, de tiro cruzado sobre la salida de Adrián, tras correr al espacio y recibir una asistencia al primer toque de Ferran Torres, de nuevo titular en lugar de Raphinha.

Un minuto antes, Pedri había puesto por primera vez a prueba al portero del Betis con un disparo desde la frontal que Adrián desvió a córner. Sin embargo, el cuadro andaluz no se escondió con el tanto en contra, pese al claro dominio local.

Antony encontraba en las constantes subidas de Balde una autopista por la banda derecha y una de sus internadas acabó con la primera ocasión visitante, un tiro de Cucho Hernández que salió rozando la escuadra.

Un aviso antes de que Natan hiciera el 1-1 en el minuto 17 al adelantarse a Araujo en la salida de un córner y cabecear con potencia al fondo de la red. Lo Celso, el elegido por Pellegrini para cubrir la baja de Isco, era el encargado de lanzar con su zurda de seda el saque de esquina que empató el duelo.

Intentó el Barça reponerse con el balón, pero el Betis empezó a cerrar cada vez mejor los pasillos interiores. Ferran tuvo el segundo a la media hora, pero remató desviado en el primer palo un pase de Balde con Adrián prácticamente batido.

Con el partido roto por constantes transiciones, Lamine Yamal intentó salir al rescate de su equipo. Adrián sacó una mano a un disparo suyo tras un acción personal del extremo azulgrana y el partido se fue con el 1-1 al descanso.

Todo el fútbol ofensivo en la segunda parte lo puso el Barça. Un desmarque de Koundé, que disparó dentro del área tras sentar a Natan, se encontró con la parada salvadora de Adrián, justo antes de que Flick sentara a De Jong y Ferran para dar entrada a Eric García y a Raphinha, cuya presencia ya reclamaba la afición.

Los azulgranas pusieron una marcha más, se aplicaron en la presión tras pérdida y empezaron a acosar la meta visitante, pero les faltó paciencia y les sobró precipitación. Aún así, el Betis empezó a sufrir. Bartra sacó un remate de Gavi, primero, y otro después de Fermín, Adrián se multiplicó en cada balón por alto que se envenenaba hacia su portería y Raphinha tuvo opciones de hacer el segundo en un remate de cabeza que se marchó alto. El Barcelona atacó ansioso. Yamal estuvo impreciso y el marcador ya no se movió, con lo que el Barça sumó un punto que le hace más líder, pero que le supo a poco.

Gavi: “Es un empate amargo”

Gavi dijo tras el partido que “estaba claro que si ganábamos nos poníamos más arriba, pero es fútbol. No hemos sabido aprovechar muchas de las ocasiones que hemos tenido y nos vamos con un empate amargo” y añadió, con respecto al gol del Betis, que “este año estábamos muy bien a balón parado y nos han metido ese gol que era muy evitable”.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, hizo una lectura positiva del empate: “les he dicho a los jugadores que queda un partido menos y tenemos un punto más. Me quedo con que el equipo ha dado todo y hemos podido marcar. Hemos defendido muy bien, pero no hemos tenido suerte de cara a portería. Estoy contento por la segunda parte”, explicó.

Añadió sobra la falta de acierto que “hay días en los que no logras marcar, hay que aceptarlo. Lo hemos intentado todo y con eso nos quedamos. Me quedo con la positivo, tenemos un punto más y estamos en abril. Es una buena situación”, insistió.El técnico alemán comentó sobre el partido que “en la primera parte hemos cometido muchos errores, pero hemos creado ocasiones. La segunda, considero que fue mejor. Hemos intentado lograr un mejor resultado en esa mitad. Estoy contento con el juego y soy positivo por lo que he visto en la segunda parte. Pensábamos que Frenkie, Pedri y Ferran debían tener algo de descanso. Queríamos ganar, pero estoy satisfecho con el punto”. Sobre el título señaló que “laLiga es un camino largo y difícil, lo hemos visto hoy. Hemos tenido ocasiones y no acierto. Todo el mundo tiene los dos pies en el suelo, y esto está bien. Estoy contento de haberlo intentado”, añadiendo al respecto que “la vida es así, y con este punto estoy satisfecho. Tenemos un punto más. No me preocupa lo que ocurre en Madrid. Este equipo lo está haciendo. Nos tenemos que centrar en nosotros. Nos queda un partido aquí con el Real Madrid, veremos qué pasa”.Preguntado sobre el calendario dijo: creo que estamos gestionando bien el cansancio. El equipo está bien, en forma”.