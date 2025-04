Chocan con una muralla

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida se tuvo que conformar ayer con un punto (0-0) en la visita de un Peralada ultradefensivo al Ramón Farrús. El equipo leridano ue el claro dominador del juego y, pese a que lo intentó de todas las maneras, no consiguió perforar la portería de un seguro Mujica.

El conjunto de Gabri inició el partido sin sus dos máximos artilleros, ya que Wilber Hurtado, pichichi de la Liga con 19 tantos, estaba sancionado por recibir cinco tarjetas amarillas, mientras que Boris Garrós tan solo disputó los últimos cinco minutos de partido debido a unas molestias musculares. Por su parte, el Peralada también tenía la baja de su delantero Walid, por sanción, algo que pudo influenciar en el planteamiento del equipo del Empordà, que llegaba al duelo cuarto, a seis puntos de los leridanos, terceros, y ahora se mantiene en play off, pero cae a la quinta plaza.

El partido empezó con un ritmo muy bajo, con una posesión monopolizada los locales en zonas poco peligrosas y un equipo visitante totalmente replegado con una línea defensiva de cinco y por momentos seis hombres. El primer tiempo dejó dos jugadas a destacar. La primera llegó tras una gran acción de Cucurull por banda derecha que culminó con un centro al área. Allí, Sidibé controló el balón, dejándolo de cara en el punto de penalti para Joanet. El mediocentro golpeó de primeras el balón pero veterano defensa Baró lo interceptó con una gran acción.

Minutos más tarde, se produjo una acción similar a la primera, pero con otros protagonistas. El centro fue de Daouda, la cesión en el interior del área de Soule y el remate, de Samsó, cuyo disparó en este caso sí que obligó a trabajar a Mujica.

El primer tiempo llegó a su fin dejando claro que ofensivamente los visitantes no tenían ningún planteamiento excepto lanzar balones en largo a la espalda de la defensa leridano.

La segunda mitad siguió por los mismos derroteros en su tramo inicial, con un Atlètic Lleida totalmente volcado en el campo contrario pero sin ser incisivo. Sobre el minuto setenta, Gabri modificó el sistema pasando a una línea de cuatro con dos delanteros fijos. La variación mejoró al equipo, le dio la oportunidad de encontrar con más facilidad a jugadores como Sauret o Jodar y crear alguna oportunidad más de peligro.

Una acción la tuvo el propio Jodar en un remate de cabeza en el interior del área bastante solo en un centro realizado por Samsó desde el perfil derecho. En otro centro lateral, en este caso de Ortega, Sidibé también disfrutó de un remate liberado, pero no lo dirigió en dirección a la portería. En los últimos minutos, con la entrada al campo de Garrós, el conjunto de Gabri lanzó más pelotas al área, a la espera de algún error defensivo. La ocasión más clara del partido llegó en la última jugada con un Atlètic Lleida lanzado al ataque. En un saque de esquina desde el lado izquierdo, el balón quedó muerto en el interior del área, y los leridanos realizaron hasta cinco intentos de disparo en la misma jugada, el último de ellos obra de Sidibé, que finalizó la acción desde el interior del área pequeña disparando por encima de la portería de un Peralada que vio como su planteamiento se llevó el máximo premio posible, dado que no disparó entre los tres palos en todo el encuentro.

Pese a no ganar, los de Gabri recortaron puntos sobre el segundo clasificado, un Girona B que ahora saca cuatro puntos a los leridanos, después de encadenar tres derrotas seguidas, ayer ante el Cerdanyola (1-2) en un partido que se alargó más de una hora por la lesión del árbitro principal. Los de Gabri ahora mismo son terceros, seis puntos por encima del sexto clasificado, el Tona, el primer equipo fuera del play off, con los mismos 43 puntos que el Peralada, quinto, y uno menos que el Badalona, que asaltó la cuarta plaza tras ganar al Prat (0-1). Por su parte, la Liga ya tiene campeón y nuevo equipo de Segunda RFEF. Se trata del Reus Reddis, que venció por 1-3 al San Cristóbal y, tras la derrota del Girona B, aseguró el ascenso a falta de cinco jornadas por disputar.

El próximo encuentro de los de los de Gabri volverá a ser en casa, domingo a las 12.00 contra un rival de la zona baja, la Montañesa.

❘ lleida ❘ Gabri García, técnico del Atlètic Lleida, reconoció que fue “un partido que nos ha costado contra un rival muy defensivo, donde hemos hecho lo que teníamos que hacer con el control del partido”. Por ello, valoró positivamente el resultado: “Si haces cuatro y metes una acabarás ganando el partido, y si no, sumaremos un punto. Al final, es importante seguir sin perder ni encajar, sumar una portería a cero más, y ya es la cuarta consecutiva, eso es lo más positivo”, explicó.

De hecho, el técnico reconoció que “no habíamos entrenado esto, porque hasta hoy no habíamos visto un planteamiento así del rival. Imagino que para ellos empatar aquí es como una victoria. Eso dice mucho del respeto que nos tienen” e incidió en la sorpresa del planteamiento visitante: “Es el primer partido en toda la temporada que nos plantan un bloque bajo tan descarado”, dijo. Además, el técnico lamentó no disponer de sus dos delanteros titulares al cien por cien: “Es un partido sin ninguno de nuestros dos nueves titulares. Hemos hecho un partido bueno para lo que nos hemos planteado”, destacó.

No obstante, consideró que “en un partido que te plantean así, para mí, hacer cuatro ocasiones son muchas, suficientes para ganar el partido, algunas claras delante de la portería”.

Por todo ello, Gabri se lo tomó el partido, ante un posible rival de play off como el Peralada, como un “aprendizaje”. “Hemos hecho muchas cosas para ganar, no es un mal resultado contra el cuarto, que ha venido a nuestra casa a no plantear nada con balón. Significa que estamos haciendo las cosas bien”, zanjó.