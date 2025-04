Nuevo revés ante el Reus

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Cuatro semanas después de caer ante el Reus en la final de la Copa que se disputó en Calafell, el Pons Lleida volvió a verse superado ayer por el equipo del Baix Camp. Fue en la Liga y en el Onze de Setembre por 1-3. Igual que en la final de la Copa, el Llista se adelantó en el marcador, pero si entonces el equipo de Edu Amat firmó un gran partido que le hizo merecedor a haberse llevado el título, ayer no jugó bien, fue de más a menos y aunque en ataque tuvo mucha llegada, no estuvo nada fino en defensa. El Pons Lleida llega al parón de Semana Santa necesitado de descanso, antes de afrontar los dos últimos partidos de la fase regular, en Voltregà el 26 de este mes y en casa ante el Alcoi el 3 de mayo, en busca de la mejor clasificación posible para afrontar el play off por el título.

Pons Lleida y Reus volvieron a ofrecer un partido intenso y el equipo leridano empezó bien el partido, buscando rápidamente la portería de Càndid Ballart. Fran ‘Tombita’ Torres apenas tardó un minuto en poner a prueba al meta visitante, con un remate cruzado, mientras que Diego Rojas respondió en el 3 con un remate que detuvo Javi Sánchez. De nuevo Tombita (6’) y Nico Ojeda, que ayer tuvo ya más minutos (9’), volvieron a poner a prueba a un Ballart que acabaría siendo decisivo para su equipo, antes de que Jordi Badia marcara el 1-0 en el minuto 12 al recibir un perfecto servicio de Sebas Moncusí.

Pero la reacción del Reus no se hizo esperar, primero con un remate de Maxi Oruste en el minuto 14 que salió fuera por poco y después con otro de Pol Martínez en el 15, que sí acertó a batir a Javi Sánchez para colocar el 1-1 en el marcador. El Llista seguía teniendo llegada, pero sin acierto, mientras que en el minuto 20, Martí Casas, el verdugo de los leridanos en la final de la Copa, que firmó los cinco goles de su equipo (5-4), aprovechó un lanzamiento directo por una tarjeta azul al ‘Chino’ Miguélez para situar el 1-2 (20’). Y un minuto más tarde, Marc Julià marcaba el 1-3, resultado con el que se llegó al descanso.

El Pons Lleida no mejoró en la segunda parte, pese a que creó ocasiones, topando siempre con la gran actuación de Ballart. Una tarjeta azul a Diego Rojas no la aprovechó Darío Giménez (28’) y, acto seguido, una nueva azul a Miguélez, la segunda que vio ayer, provocó una bronca entre ambos equipos. Martí Casas erró esta vez el lanzamiento directo y el partido entró en una fase de desacierto para ambos equipos, aunque el Reus, con el 1-3, ya tenía el trabajo hecho.

Sin acierto ante el meta del Reus, el Llista tampoco estuvo fino en los lanzamientos directos. Fran ‘Tombita’ Torres erró uno en el minuto 44, mientras que el Reus tampoco aprovechó los dos de que dispuso y que fallaron Martí Casas (39’) y Maxi Oruste (48’). El Llista demostró que necesita descanso.