“Se han escapado tres puntos”

El entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, no estaba contento con la derrota ante un Reus, que complica al equipo su objetivo de acabar la fase regular de la Liga en la cuarta posición. “Son tres puntos que se nos escapan, queríamos ganar para seguir enganchados al grupo de arriba y ahora tocará esperar a los dos partidos que faltan para intentar sumar seis y como he dicho siempre, a ver donde acabamos al final de la clasificación”, añadió. “Creo que debemos de tener muy claro que tenemos un playoff por delante y hay que trabajar de cara a este play off”, valoró.

Aunque el equipo creó ocasiones no estaba contento con la actuación defensiva. “Ha habido muchos errores defensivos, muchas situaciones de falta de intensidad y delante de un Reus esto lo pagas. Sí que ofensivamente hemos tenido ocasiones como para marcharnos de más de un gol, pero creo que también sus tres goles se podían haber defendido mejor”.

Dado que el equipo no volverá a competir hasta el día 26, señaló que el parón le irá bien a sus jugadores. “En marzo jugamos ocho partidos en un mes, así que físicamente nos va bien este parón y creo que mentalmente también. Nos tenemos que recuperar de este mes de marzo que ha sido muy intenso y al mismo tiempo muy duro, porque hemos conseguido cosas, pero no lo que queríamos y ahora tenemos que limpiar la cabeza para llegar al play off, que es lo que nos queda, de la mejor manera posible”.