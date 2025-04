Szczesny encadena 20 encuentros sin perder

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El portero Wojciech Szczesny sumó el sábado, con el empate del Barcelona ante el Betis en LaLiga (1-1), su vigésimo partido sin perder desde su debut, lo que le sitúa en el Top 5 de los mejores inicios de la historia de un jugador que ficha por el equipo azulgrana.

Desde que se estrenara defendiendo la portería del Barça el pasado 4 de enero en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Barbastro (0-4), Szczesny no conoce la derrota con su equipo.

Con el guardameta internacional polaco bajo los palos, el Barcelona ha sumado 17 triunfos (Barbastro, Athletic, Real Madrid, Benfica (3), Valencia (2), Alavés, Sevilla, Rayo Vallecano, Las Palmas, Real Sociedad, Atlético de Madrid (2), Osasuna y Girona) y tres empates, (Atalanta, Atlético de Madrid y Betis). En total, los de Hansi Flick acumulan 22 duelos invictos en este 2025 (18 victorias y 4 empates) si se suman los dos encuentros con Iñaki Peña ocupando la portería.

Los 20 partido sin perder de Wojciech Szczesny le colocan, de momento, en la quinta posición del ranking histórico de mejores estrenos, empatado con Philippe Coutinho, que consiguió llegar a esa misma cifra en la temporada 2018-19.

Por delante aún tiene a Albert Celades (21 partidos en la campaña 1995-96), Johan Cruyff (23 en la 1973-74), Paulinho (25 en la 2017-2018) y Cesc Fàbregas, quien lidera con claridad esta clasificación tras encadenar 30 encuentros invicto en el curso 2011-2012.

Por otra parte, el brasileño Raphinha no recibirá, en principio, ninguna sanción por el incidente que protagonizó una vez finalizado el partido del sábado ante el Betis. El delantero acabó muy molesto y ni la intervención del técnico, Hansi Flick, ni de Ter Stegen, en su función de capitán, pudieron aplacarlo. Se dirigió al asistente que estaba jungo a Gil Manzano y le dijo, según recogieron las cámars de televisión, “a mí no me mandas callar, tú a mí no me mandas callar. Eres un maldeducado”, añadió. El árbitro no reflejó el incidente en el acta, por lo que en principio no debería recibir ningún castigo.

❘ sevilla ❘ El Atético de Madrid se impuso ayer al Sevilla por 1-2, gracias a un gol de Pablo Barrios en el tiempo añadido, con lo que aprovecha la derrota del Madrid y el empate del Barça para recortar distancias con los dos primeros clasificados y volver a calcular opciones.

Petición masiva de entradas para la Copa

Tan solo 24 horas después de que el FC Barcelona abriera el plazo para solicitar entradas para la final de la Copa del Rey, que se jugará en el estadio de La Cartuja de Sevilla el día 26 de este mes, los socios y peñistas azulgranas ya han solicitado la mitad de las que le corresponden al club. El Barça dispone de 26.031 localidades y ya se han registrado 10.000 peticiones de socios y 3.300 de peñistas, es decir, 13.300. Las entradas pueden solicitarse hasta el miércoles y si hubiera más peticiones que localidades se haría un sorteo. El hecho de que el rival sea el Madrid ha despertado el especial interés de la afición.