El AEM, a sellar hoy el play off

El AEM tiene hoy (16.00/Lleida En Joc) la primera oportunidad para asegurar matemáticamente su segunda presencia consecutiva en el play off de ascenso a la Liga F. El conjunto leridano lo conseguirá sin depender de los resultados de sus rivales mañana si gana a domicilio al Alba Fundación, el noveno clasificado, que aún no tiene asegurada la permanencia.

El conjunto leridano ocupa la cuarta plaza, empatado con el Logroño, tercero, y con seis puntos de margen sobre el Cacereño, quien ocupa la última plaza de play off, y Osasuna, que está fuera de la promoción. Por ello, si suma tres puntos en las últimas tres jornadas que quedan por disputar, jugará el play off, porque le benefician los empates múltiples.

Pese a verse ante la primera oportunidad de asegurar la promoción, el técnico del AEM, Rubén López, destacó que “afrontamos el partido como uno más. No hemos hablado sobre el play off, sino que lo hemos trabajado como cualquier otro. No pensamos en nada más que no sea sumar los tres puntos”. Además, celebró que el equipo “llega muy bien mentalmente y ha entrenado con mucha intensidad esta semana”, después de encadenar dos victorias en casa antes del parón de selecciones del pasado fin de semana.

De hecho, apuntó que “tenemos claro que el camino a seguir es dejar la portería a cero y que nos generen pocas ocasiones, porque nosotras también tendremos pocas y debemos intentar ser precisas”. Para el encuentro, regresan Laura Martí, tras casi dos meses de baja, y Loba, que se perdió el último partido por molestias. En cambio, siguen de baja Evelyn y Abril Rodrigo, que se unen a las ausencias de larga duración de Laura Fernández y Fati Gharbi.

Sobre el rival, Rubén López destacó que “es un equipo que ha incorporado algunas piezas en invierno que le han cambiado un poco” y advirtió de que “pese a que no están marcando goles, tienen jugadoras con mucho gol y son una plantilla veterana y experimentada”.