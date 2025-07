El Lleida aspira a sumar otra victoria liberadora

La plantilla del Lleida CF se ha conjurado para que su rendimiento en el terreno de juego pueda paliar, en parte, el mal momento que viven fuera del campo, aún sin cobrar regularmente desde enero. Por ello, tras sumar el primer triunfo con Iñigo Idiakez en el banquillo, el pasado domingo ante el Badalona Futur (0-1), el equipo leridano aspira a conseguir hoy (18.00/Lleida En Joc) otra victoria para seguir liberándose y que significaría la primera de este 2025 en el Camp d’Esports, donde los azules llevan cuatro empates y dos derrotas, ambas consecutivas, desde el arranque de la segunda vuelta.

El técnico de los azules, Iñigo Idiakez, no escondió sus “ganas de ganar en casa, porque aún no sé como se siente y la verdad es que creo que la merecen tanto los jugadores como la afición, que nos ha estado animando durante este tiempo”. El entrenador vasco reconoció ante la prensa que la situación de impagos “sigue igual”, pero también admitió que “las victorias dan otro ánimo al equipo y al club en general. Pos esto debemos centrarnos en el fútbol”.

En relación a eso, Idiakez también le dio importancia al encuentro para “poder olvidarnos del todo del descenso”. Y es que el conjunto azul tiene asegurado matemáticamente que no bajará de forma directa, pero aún tiene una remota posibilidad de disputar el play out. Ahora mismo, el conjunto azul saca cuatro puntos al Andratx, quien ocupa dicho puesto en el grupo 3, pero como es el mejor de los cinco decimoterceros clasicicados, no disputaría la promoción, con lo que el Lleida tiene siete puntos de margen sobre el equipo que marca el play out, el Escobedo, del Grupo 1.

No obstante y pese a ser undécimo, el conjunto azul sí que tiene a cuatro puntos el play off de ascenso, al que también aspira el Valencia Mestalla, sexto y a un punto de la promoción tras encadenar dos derrotas, lo que le presenta como un oponente más exigente que el ya descendido Badalona Futur.

Idiakez, que tiene la única baja de Neyder Lozano (pendiente de pruebas para determinar el alcance de su lesión) dejó muy claro que “no voy a hablar de play off, el único objetivo es ganar el domingo y después ya veremos cómo pasamos la semana siguente”.

Toda la jornada se disputa hoy

Los nueve partidos de la jornada 31 se disputan hoy, con el Europa defendiendo el liderato en el campo del Olot (17.00), mientras que sus perseguidores, Sant Andreu y Atlético Baleares, ambos a tres puntos, reciben a Terrassa (18.00) y Elche Ilicitano (13.00), respectivamente.