“Es nuestro mejor partido pero se nos ha escapado”

“Sin duda, ha sido nuestro mejor partido, pero se nos ha escapado la victoria”. Así de contuntende se mostró el técnico del Lleida, Iñigo Idiakez, que se fue del partido “muy orgulloso” del equipo y “de haber decidido entrenar al Lleida, porque yo vine aquí para vivir partidos como este”.

Pese a calificar el empate de “agridulce”, considerando que “hemos merecido ganar por cómo ha ido el partido”, valoró muy positivamente el papel de su equipo. “Todo el mundo sabe las dificultados que tenemos en el día a día. Ha sido una maravilla ver correr a los jugadores y es increíble acabar mejor que ellos físicamente. Hemos demostrado lo fuerte que estamos y lo bien que jugamos al fútbol y es un ejemplo de para el futuro, porque si les digo a los jugadores que se tiren por un río, se tiran”, elogió el vasco, que también se mostró muy contento porque “yo quería ver un poco de rock and roll en el campo y hoy lo hemos conseguido. El equipo ha jugado muy bien a fútbol ante un rival que tiene jugadores fantásticos y ha ayudado a que la gente que ha venido se haya ilusionado y nos ha empujado hasta el final”, añadió.

Sin embargo, se mostró muy molesto por su expulsión, ya que explicó que “yo le he dicho al asistente que era fuera de juego de tres metros y me ha expulsado, me dice que por las formas. Si por decir esto, te sacan roja, coje la maleta y nos vamos. Me parece injustísimo y no entiendo así el deporte”. Además, también mostró su preocupación por las previsibles ausencias del equipo en Torrent: “Vamos a rezar e intentar poner once para jugar”, expresó.

Por su parte, Unai Garcia consideró que “hemos estado bien y es una pena no haber marcado el tercero”, en la misma línea que Miguel Operé, que declaró que “el empate es una lástima, porque ha sido uno de los mejores partidos que hemos jugado en casa”.