Nico Ojeda ficha por el Barça

Nico Ojeda, uno de los referentes del Pons Lleida, vestirá de azulgrana las tres próximas temporadas. El argentino, de 23 años, tiene un acuerdo cerrado con el Barça, aunque no se descarta que el goleador de Mendoza continúe una temporada más ligado al conjunto que dirige Edu Amat en calidad de cedido, una decisión que, no obstante, deberá tomar el club azulgrana una vez concluya la presente campaña.

Nico Ojeda, formado en el Club Godoy Cruz de Mendoza, cumple su segunda temporada en el Lleida Llista, donde recaló el verano de 2023 procedente Valdagno italiano. Ha sido con la camiseta listada cuando ha dado un salto de calidad importante, hasta el punto de que todo un Barça haya decidido ficharlo. Tras un periodo de adaptación la pasada campaña, el mendocino cerró el ejercicio anotando 15 goles en el campeonato doméstico, el segundo máximo goleador del equipo tras el portugués Nuno Paiva, con 21, aunque su gran eclosión se ha producido este año. Ojeda es el máximo realizador del Pons Lleida, con el que ha anotado de momento 18 dianas en la Liga, además de seis en la Europe Cup, competición cuya Final Four no pudo disputar por una lesión que también le dejó fuera de la Copa del Rey, en la que los listados accedieron por primera vez en su historia a la final.

Pendientes de lo que pase con Nico Ojeda, las únicas bajas confirmadas del Pons Lleida hasta la fecha para la próxima temporada son el portero Martí Zapater, que ya se ha comprometido con el Noia Freixenet, y el portugués Nuno Paiva, que recalará en el Liceo, como ya publicó SEGRE semanas atrás. Tampoco seguirá en le equipo Fran ‘Tombita’ Torres, que regresará al Liceo después del año de cesión y todo parece indicar que acabará formando parte del primer equipo coruñés.

En cuanto al resto de componentes de la plantilla listada, son seguras las renovaciones de Jordi Badia, Antonio ‘Chino’ Miguélez, Sergi Duch y Darío Giménez, mientras que el portero Javi Sánchez y Sebas Moncusí tienen contrato en vigor para la próxima campaña. También está cerrada la continuidad del entrenador Edu Amat, que renovará su contrato por dos años más, hasta 2027.

En cuanto al capítulo de altas, el Pons Lleida ya tiene cerrado desde hace semanas el sustituto de Zapater, que no será otro que el leridano Xavi Bosch, actualmente en el Alpicat, como ya anunció SEGREa. La otra cara nueva será otro argentino, Fabrizio Ciocale, del Liceo. El goleador de San Juan, de 26 años, cumple su tercera temporada en el conjunto gallego, con el que lleva marcados once goles en 39 partidos, nueve de ellos en la OK Liga y dos más en la Champions League. El argentino ha firmado por dos campañas.

El equipo apura sus opciones de acabar cuarto la fase regular

A dos jornadas para que concluya la fase regular, el Pons Lleida apura sus opciones de acabar cuarto y tener así el factor pista a favor en el cruce de cuartos de final del play off y también poder optar a una plaza de Champions League. Para ello tendría que ganar los dos partidos que le quedan, el primero el 27 de abril en la pista del Voltregà, que se está jugando la permanencia, y el segundo en casa el 4 de mayo ante el Alcoi, y esperar que sus rivales directos pinchen.

El Igualada, que ahora es cuarto con 40 puntos, tres más que los leridanos y con el average favorable, tiene un calendario asequible, ya que debe visitar al Caldes, en lucha por la salvación, y recibir al Vilafranca, ya descendido. Quinto es el Calafell, con 38, que recibe al Alpicat y cierra la Liga en Vic, también descendido, mientras que el Noia, séptimo con 36, uno menos que los listados, recibe al Sant Just y visita al Alpicat en la última jornada.